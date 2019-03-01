7 yerli süper kahraman!

1989 yılında dünyanın dört bir yanında aynı günde 43 kadın doğum yapıyor. Bu olayı açıklanamaz kılan ise bu bebeklerin hiçbir gebelik belirtisi göstermeden dünyaya gelmeleri… Çok zengin bir sanayici olan Sir Reginald Hargreeves, bu bebeklerin yedisini evlat ediniyor ve Umbrella Academy'yi kurarak “çocuklarını” dünyayı kurtarmak üzere hazırlıyor. Netflix’in 2019’daki iddialı yapımlarından ‘The Umbrella Academy’nin hikâyesi işte böyle başlıyor. Şimdi 1989’luları biraz daha heyecanlandıralım… Ülkemizde de satrançtan, iş dünyasına; spordan sanata 1989 doğumlu 7 süper güç olduğunu biliyor muydunuz? Onlar herkesten önce kendilerinin süper kahramanları… İşte akademiye rakip olacak 1989 doğumlu yerli muhteşem yedili!

Görme engelliler için tasarladığı aplikasyon ile ‘Yılın En Yenilikçisi' oldu

Kendisi de görme engelli olan Duygu Kayaman, görme engelliler için ‘Hayal Ortağım' adında bir aplikasyon tasarladı ve projesiyle hem 35 yaş altı 35 yenilikçi listesine girdi; hem de ‘Dünyanın En Yenilikçisi' ödülünü aldı. Görme engellilerin gazete, dergi ve kitapları dinleyebildikleri bir platform yaratma hayaliyle tasarladığı app, on binlerce engelliye ulaştı ve onların hayatlarını değiştirdi. Kayaman, 100 binden fazla görme engellinin süper kahramanı oldu.

Hastalığını sporla durdurdu, dünya şampiyonu oldu

Düşünün; kendi gayretinizle kronik bir hastalığınızın ilerlemesini durdurabiliyorsunuz; bir de üstüne dünya şampiyonu olup ülkenize altın madalya getiriyorsunuz. Bundan ala bir süper güç olabilir mi? İşte 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye masa tenisinde altın madalya getiren Abdullah Öztürk'ün hikâyesi de tam olarak böyle bir hikâye! Trabzon'un bir köyünde dünyaya gelen ve doğuştan kas erimesi rahatsızlığı olan Öztürk, sporla bu hastalığın ilerlemesini durdurdu. Ailesinin de desteğiyle hiçbir imkan olmamasına rağmen önce basketbol ardından masa tenisinde dünyanın en başarılı sporcuları arasına adını yazdırdı; ülkemize masa tenisinde ilk altın madalyayı getirdi. Önce kendisinin kahramanı olan sporcu, şu sıralar hem 2020 Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyor; hem de genç engelli sporculara antrenörlük yaparak şimdiden başkalarının kahramanı olmayı planlıyor.

ABD'de Finans alanında “30 yaş altı en etkili 30 iş insanı” listesine giren tek Türk

Finans gibi erkek egemen bir sektörde sözü geçen genç bir kadın olmak zaten tek başına pek de kolay değil. Peki, ya New York'ta, dünyanın en büyük yatırım bankasında 27 yaşında ‘başkan yardımcısı' olmayı başarmak ve üstüne de Forbes'un “Finansta 30 yaş altı en etkili 30 kişi” listesine girmek? Süper kahramanlık tam da böyle bir şey değil mi? Türkiye'de doğup büyüyen ve ABD'nin en prestijli üniversitelerinden Princeton'da eğitimini tamamladıktan sonra, Deutche Bank ve Goldman Sachs'da kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Seda Arca'nın süper gücü kuşkusuz çalışkanlığı ve kendine olan inancı.

11 kez Türkiye satranç şampiyonu oldu

Türkiye'nin ilk Kadın Büyükustası (WGM) Betül Cemre Yıldız'ın satranca merakı babasını ve ağabeyini izleyerek başlamış: “Satranç oynuyorlardı ama doğru oynayamıyorlardı.” Yıldız'ın hikayesi alıştığımız gibi “Ailem beni çok destekledi” kurgusuyla ilerlememiş. Babası turnuvalara katılmasına razı gelmemiş. Ama bu durum onu hedefinden alıkoymamış ve tam 11 kez Türkiye satranç şampiyonu ve dünya üçüncüsü olmuş. Usta satranç oyuncusu, bugün kız çocuklarının da aynı başarıları kazanabilmesi için İzmir'de antrenörlüğe devam ediyor.

Grand Slam turnuvalarında ön eleme turunu geçen ve ilk 100'e giren ilk Türk tenis oyuncusu!

Tam olarak Washington Post'un 2016'da onun başarısını anlattığı gibi: Çağla ülkesi adına teniste tarih yazdı. Çağla Büyükakçay, Grand Slam turnuvalarında teklerde ön eleme turlarında oynayan ve turu geçen ilk Türk tenisçi. Pescara’da düzenlenen 2009 Akdeniz Oyunları’nda teklerde gümüş madalya kazandı. 2013 Akdeniz oyunlarında ise teklerde ve çiftlerde altın madalyanın da sahibi oldu. Dünya sıralamasında ilk 100'e yükselen ve 77'inciliğe kadar çıkabilen ilk Türk kadın tenisçi ünvanı da yine onda…

Türkiye’nin en genç kadın ralli şampiyonu

7 yaşında babasından aldığı cesaretle direksiyonla ilk kez karting yaparak tanıştı. 15 yaşına kadar Türkiye'de profesyonel anlamda karting yarışlarına katılan tek kız çocuğu oldu. Yıllar içinde azimle çalışmaya devam eden Burcu Burkut Erenkul, 2012 yılında erkek rakiplerine karşı Türkiye şampiyonu oldu. Üstelik 22 yaşındaydı ve bu başarıyı elde eden en genç kadın rallici unvanını da kazandı. Ayrıca ilerleyen yıllarda dünyanın en ünlü rallicileriyle yarışma şansı da elde etti.

Ağır sıklet grekoromende 8 kez Avrupa şampiyonu oldu

Rıza Kayaalp, altı çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya geldi; tam 8 kez ağır sıklet grekoromen güreşte Avrupa şampiyonu oldu. Daha da önemlisi 2016 Rio Olimpiyatları'ndan gümüş madalyayla döndü. İmkânsızlıkların üstünden hırsı ve azmiyle geldi. Seneye iddiası büyük: Tokyo'dan altın madalya getirecek.