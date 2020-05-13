700 yıllık kümbet tarihte ilk kez tam donanımlı restore ediliyor

Erzurum'un en eski kümbetlerinden birisi olan 700 yıllık Karanlık Kümbet İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü ve Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından 1 ay önce restore edilmeye başlandı.

Derviş Ağa Mahallesi, Gülahmet Caddesinde bulunan Karanlık Kümbet ( Emir Sadrettin Kümbeti) 1308 yılında yapılarak günümüze kadar ulaştı. Daha önce çatı kısmında ufak restorasyon çalışmaları yapılan kümbet ilk kez tam donanımlı bir restorasyon geçiriyor. Karanlık Kümbetin çatısı tamamen sökülerek Erzurum'a özgü taşlardan olan Küfeki Taşından yeniden inşa edildi.

TAMAMI RESTORE EDİLDİ



Kümbetin ilk etapta yüzde 40'lık kısmının restorasyon geçirilmesine karar verilse de yüklenici firma tarafından tamamı restore edildi. Ayrıca Kümbetin çatı kısmı bittikten sonrası ise üzerine tamamen orijinal parçalardan hazırlanan Alem takılacak. (İHA)

