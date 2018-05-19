71. Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış ödüllerini kazananlar belirlendi

Bu yıl 71'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde 'Belirli Bir Bakış' bölümü ödülleri verildi. En İyi Film ödülüne İranlı yönetmen Ali Abbasi’nin Border filmi layık görüldü.

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71. Cannes Film Festivali'nin ‘Belirli Bir Bakış’ bölümünde ödüller verildi. Festivalin en prestijli bölümü olan seçkide büyük ödülü Border filmiyle İranlı yönetmen Ali Abbasi kazandı.

Belirli Bir Bakış jürisinin başkanlığını Bu yıl ünlü aktör Benicio del Toro üstlendi. Diğer üyeler ise Filistinli sinemacı Annemarie Jacir, Rus yönetmen Kantemir Balagov, Fransız aktris Virginie Ledoyen ve Amerikalı yapımcı Julie Huntsinger'dı…

Ödül kazanan filmler şöyle:

En İyi Film: Border (Ali Abbasi)

En İyi Senaryo: Sofia (Meryem Benm'barek)

En İyi Oyuncu: Victor Polster (Girl)

En İyi Yönetmen: Sergei Loznitsa (Donbass)

Jüri Özel Ödülü: The Dead and The Others (João Salavıza, Renée Nader Messora)