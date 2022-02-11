72. Berlin Film Festivali başladı

72. Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale) renkli bir gala gecesiyle açıldı. Berlin'in Potsdamer Platz Meydanı'nda yer alan Berlinale Palast'ta corona virüsü tartışmaları altında gerçekleştirilen galaya 800 konuk katıldı. Her zaman olduğu gibi oyuncular, film yıldızları, yönetmenler ile politikacılar kırmızı halıdan geçerek ışıltılı pozlar verdi.

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Pandemi kuralları gereği maske takmak zorunda olan tüm gala misafirleri, yine kırmızı koltuklarına sağlı sollu birer koltuğu boş bırakarak oturdu. Ayrıca davetliler, iki aşı veya iyileşmiş belgelerinin yanında günlük negatif hızlı test sonucunu da görevlilere göstermek zorunda kaldı.

Yarışmanın açılışı ise, Rainer Werner Fassbinder’in bir uyarlamasına dayanan François Ozon’un ‘Peter von Kant’ adlı filmi ile yapıldı.

Bütün eleştirilere rağmen Berlinale Film Festivali’nin yapılmasından yana tavır alan Kültür ve Medya Bakanı Claudia Roth, açılışta yaptığı konuşmada “Her Berlinale sadece onu deneyimlemek isteyenler, yani seyirciler sayesinde bir olay haline gelir. Yüz yüze etkinlik, sinema ve kültür açısından örnek teşkil etmektedir” dedi. Sanatın demokrasi için önemini de vurgulayan Roth, “Sanat olmadan her şey sessiz kalır” ifadesini kullandı.

Berlinale’nin sanat yönetmeni Carlo Chatrian da “Sahneye geri döndük. Ama belki de kaçırdığımız bir şeyi geri almanın zamanı gelmişti” dedi. Berlinale’yi Mariette Rissenbeek ile birlikte yöneten Carlo Chatrian, film festivalini pandemi konseptiyle mümkün kılan Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey’e de teşekkür etti.

18 FİLM ‘ALTIN VE GÜMÜŞ AYI’ İÇİN YARIŞACAK

20 Şubat’a kadar devam edecek olan festivalde 69 ülkeden toplam 256 film gösterilecek. Yarışmada 18 eser ‘Altın ve Gümüş Ayı’lar için yarışıyor. 15 ülkeden yapımlar temsil edilmekte. Bu yıl, yedisi kadın yönetmenin yönettiği 17 film dünya prömiyeri olarak gösterilecek. ‘Altın ve Gümüş Ayı’lar, en iyi çıkış filmi için ‘Genç Yetenek Ödülü’ ve ‘Belgesel Film Ödülü’ önümüzdeki hafta başka bir galada verilecek.

Berlinale’ye bu sene Türkiye’den herhangi bir film katılmıyor. Fakat Guantanamo kampında zorla tutulan Murat Kurnaz ve annesinin hikâyesinin anlatıldığı ‘Rabiye Kurnaz George W. Bush'a Karşı’ adlı Alman yapımı film ‘Altın Ayı’ için yarışacak. Yine, Almanya doğumlu genç yönetmen Cem Kay’'nın, 1960’lardaki Türk misafir işçilerin Almanya’da ürettikleri müzikleri ve hikayelerini anlattığı ‘Aşk Mark Ölüm’ adlı belgesel filmi de 15-19 Şubat’ta tarihleri arası Panaroma bölümünde sinemaseverlerle buluşacak. (İHA)

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