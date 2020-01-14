73. Cannes Film Festivali’nin Jüri Başkanlığını Spike Lee üstlenecek

73. Cannes Film Festivali, bu yıl 12-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. Filmloverss’tan Erhan Tan’ın haberine göre; bu yıl festivalin jüri başkanı koltuğunda kimin oturacağı da belli oldu. 73. Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı usta yönetmen Spike Lee olacak.

Lee, bugüne kadar Do the Right Thing, Malcolm X, 25th Hour, Inside Men gibi filmleri yönetti. Lee, son filmi BlacKkKlansman ile ilk Oscar ödülünü kazanmıştı. Film, aynı zamanda Cannes Film Festivali’nde Grand Prix ödülünü almıştı.

Lee, aynı zamanda Afrika diasporasından da festivale jüri başkanlığı yapacak ilk isim oldu.

Ana Yarışma jürisinde Spike Lee'ye kimlerin eşlik edeceği ve bu yıl festival programında hangi filmlerin yer alacağı gibi detayların nisan ayında açıklanması bekleniyor.