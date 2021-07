73. Emmy Ödüllerinde adaylar belli oldu

Televizyon endüstrisinin en büyük ödüllerinden biri olan Emmy ödülleri için 2021 yılının adayları belli oldu. 19 Eylül’de sahiplerini bulacak olan 73. Emmy Ödülleri’nin aday listesi ABD'li aktör Ron Cephas Jones ve kızı Jasmine Cephas Jones’ın sunuculuğu ile Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin YouTube kanalından canlı yayınla açıklandı.

Televizyon Akademisi Başkanı ve CEO’su Frank Scherma canlı yayında yaptığı açıklamada, “Bu yıl, televizyonun çok kuşaklı aileleri, en sevdikleri programların ortak sevgisinde bir araya getiren olağanüstü bir yıl oldu” ifadesini kullanarak, televizyonu yücelten ve yeniden tanımlayan olağanüstü programları ve yetenekleri takdir ettiğini belirtti.

2021’de Emmy Ödüllerindeki kategorilerde aday olanların tam listesi Emmy’nin resmi internet sitesinde de yayınlandı. Emmy’de ödül almaya hak kazanan başlıca adaylıklar arasında, En İyi Drama kategorisinde, “The Crown, “The Boys”, “Bridgerton”, “The Handmaids Tale”, “Lovecraft Country”, “The Mandalorian”, “Pose” ve “This Is Us” yer aldı.

En İyi Komedi de ise, “Black-ish”, “Cobra Kai”,” Emily in Paris”, “Hacks”, “The Flight Attendant”, “The Kominsky Method”, “Pen15” ve “Ted Lasso” bulunuyor.

Komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde adaylar, “Shrill” ile Aidy Bryant, “The Flight Attendant” ile Kaley Cuoco, “Hacks” ile Jean Smart, “Mom” ile Allison Janney, “Black-ish” ile Tracee Ellis Ross oldu.

Komedi dalında En İyi Erkek Oyuncu adaylarında, “Black-ish” ile Anthony Anderson, “The Kominsky Method” ile Michael Douglas, “Shameless” ile William H. Macy, “Ted Lasso” ile Jason Sudeikis, ve “Kenan” ile Kenan Thompson yer aldı.

Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu adaylarında “The Crown” ile Josh O'Connor, “Pose” ile Billy Porter, “This Is Us” ile Sterling K. Brown, “Bridgerton” ile Rege-Jean Page, “Lovecraft Country” ile Jonathan Major, “Perry Mason” ile Matthew Rhys yer alirken Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu adaylarının “In Treatment” ile Uzo Aduba, “The Crown” ile Olivia Colman, “The Handmaid's Tale” ile Elisabeth Moss, “Pose” ile MJ Rodriguez ve “Lovecraft Country” ile Jurnee Smollett`in olduğu açıklandı.

En İyi Talk Show programlarında ise, “Conan”, “The Daily Show with Trevor Noah”, “Jimmy Kimmel Live!”, “Last Week Tonight with John Oliver” ve “The Late Show with Stephen Colbert”ın yer aldığı belirtildi.

Emmy Ödüllerinde yayıncılar arasında 130 adaylıkla HBO Max’ın en fazla adaylığa sahip olduğu, ardından ise 129 adaylıkla Netflix’in bulunduğu belirtilirken, yayıncılar arasında Disney Plus ise 71 adaylık sağladı.