7,5 milyon yıllık zürafa, at ve fil fosilleri sergilenecek

Kayseri'de yapılan fosil kazılarında bulunan 7,5 milyon yıllık zürafa, at ve fil fosilleri, Bilim Merkezi'ndeki konservasyon ve ayaklandırma çalışmalarının ardından sergilenecek. Fosiller, Türkiye'nin ilk ve tek Paleontoloji Müzesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

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Uzman arkeolog Ömer Dağ yaptığı açıklamada, kazılarda bugüne kadar yaklaşık 500-600 fosil çıkarıldığını belirterek, “Paleontoloji Müzesi’nin kaba inşaatı bitti, iç tefrişat ihalesine çıkılma aşamasına gelinmiş durumda. Yakın zamanda Büyükşehir Belediyesi açmayı planlıyor. Biz hem arazi kısmında hem de sunum kısmında olacağız. Bu, bizim açımızdan heyecan verici bir durum” ifadelerini kullandı.

Dağ, arazide bu yıl ağırlıklı olarak zürafa fosili bulunduğunu, konservasyonun ardından zürafanın ayaklandırılmasına başlayacaklarını dile getirdi.

Ayaklandırma işlemine üç toynaklı atla başladıklarını, atın 1,50-1,60 metre boyunda olduğunu vurgulayan Dağ, şöyle devam etti:

“Antilop dediğimiz boş boynuzlu bovit grubuna ait bir fosilimiz var, 1,40-1,50 boylarında. Onun ayaklanmasını tamamladık. 80 santimetre boylarında bir gazellamız var, ceylan grubu. Günümüz ceylanına denk bir örnek. Onun ayaklanmasını bitirdik.

Şu anda filin ayaklandırmasına devam ediyoruz. Artık biraz daha boyutu büyütüyoruz diyebilirim. Yamula Barajı civarında, özellikle fil grubu çok çeşitlilik gösteriyor. 4 farklı türümüz var, bu türlerden birini ayaklandırıyoruz. Dünyada tek olan bir kafatası.

O da ortalama 2,60-2,70 metre boyunda olacak. Uzunluğu da 5 metreye yakın olacak. Şu anda en devasa o ama onun bir tık daha büyüğü var, 3,5 metre boyunda. Bir de 4 metreye yakın bir türümüz var ama onun sadece öğütücü dişlerini bulduk, geri kalan parçalarını bulamadık.”

Dağ, Paleontoloji Müzesi’nin tamamen 7,5 milyon yıl öncesinin iklim şartları ve ekolojik çevresi göz önüne alınarak oluşturulacağını aktardı.

Sergilenecek örneklerin bire bir olması için orijinal fosilden kalıp aldıklarını anlatan Dağ, “Bulduğumuz örneğin bire bir anatomik yapısı, üstündeki çatlağı, kırığı aldığımız kalıba da yansıyor” diye konuştu.

Bulunan fosil örneklerinin bugünün hayvanlarından farklı olduğuna dikkati çeken Dağ, sözlerini şöyle bitirdi:

“Bulduğumuz örnekler, günümüz fillerinin, zürafasının atası ama ekolojik çevre çok farklı bir adaptasyon sağlatmış bu canlılara. Günümüz fillerinde alt çenede defans dişi göremezsiniz ama bizim iki tane örneğimizde alt çenede defans dişi mevcut.

Aynı şekilde zürafa da günümüz zürafası gibi çok uzun boyunlu olarak düşünülmesin. Çok farklı zürafamız mevcut. Onun da Paleontoloji Müzesi’nde hem ayaklanmış hali hem illüstrasyon halini sergi aşamasında vatandaşla buluşturacağız.” (AA)