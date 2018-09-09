75. Venedik Film Festivali’nin kazananları belli oldu! Altın Aslan ‘Roma’ya verildi

Alfonso Cuaron'un yönettiği ve 1970'li yılların başında Meksika'daki çocukluk anılarını anlattığı İspanyolca dram filmi Roma, Altın Aslan’ı kazandı.
Gümüş Ödül, Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos’un kara-komedi filmi The Favourite’e verildi. Filmin oyuncularından Olivia Colman, Kraliçesi Anne rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık bulundu.
Venedik Film Festivali’nde yarışan tek kadın yönetmen Jennifer Kent, The Nightingale filmiyle ana yarışma bölümünün Juri Özel Ödülü’nü kazandı.
En iyi senaryo ödülü The Ballad of Buster Scruggs ile Coen biraderlere, yani Joel Coen ve Ethan Coen’e gitti.
Ana Yarışma
Altın Aslan: Roma, Alfonso Cuaron
Gümüş Aslan En İyi Yönetmen: Jacques Audiard, The Sisters Brothers
Gümüş Aslan Büyük Jüri Ödülü: Yorgos Lanthimos, The Favourite
En İyi Kadın Oyuncu: Olivia Colman, The Favourite
En İyi Erkek Oyuncu: Willem Dafoe, At Eternity's Gate
En İyi Senaryo: Joel ve Ethan Coen, The Ballad of Buster Scruggs
Jüri Özel Ödülü: Jennifer Kent, The Nightingale”
Marcello Mastroianni Ödülü: Baykali Ganambarr, The Nightingale
Horizons (Orizzonti)
En İyi Film: Phuttiphong Aroonpheng, Manta Ray
En İyi Yönetmen: Emir Baigazin, Ozen
Jüri Özel Ödülü: Mahmut Fazil Coskun, The Announcement
En İyi Kadın Oyuncu: Natalia Kudryashova, A Man Who Surprised Everyone
En İyi Erkek Oyuncu: Kais Nashif, Tel Aviv on Fire
En İyi Senaryo: Pema Tseden, Jinpa
En İyi Kısa Film: Aditya Ahmad, Kado
Geleceğin Aslan’ı: Soudade Kaadan, The Day I Lost My Shadow
Venedik Klasikleri
En İyi Belgesel: Peter Bogdanovich, The Great Buster: A Celebration
En İyi Restore Edilmiş Film: Paolo ve Vittorio Taviani, The Night of the Shooting Stars
VR Yarışması
En İyi VR: Eliza McNitt, Spheres
En İyi VR Deneyimi: Chuck Chae, Buddy VR
En İyi VR Hikayesi: Benjamin Nuel, Isle of the Dead