75. Yunus Nadi Roman Ödülü Ömer F. Oyal‘ın

2020 Yunus Nadi Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 75’incisi düzenlenen yarışmada, yazar Ömer F. Oyal, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Gemide Yer Yok ile roman dalında ödüle layık görüldü.

Öykü, roman, şiir, sosyal bilimler araştırması, karikatür, fotoğraf olmak üzere 6 dalda 8 eserin ödüle değer bulunduğu 75. Yunus Nadi Ödülleri'nde, yazar Ömer F. Oyal, Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan Gemide Yer Yok kitabı ile roman dalında ödüle layık görüldü. 75'inci Yunus Nadi Ödülleri, kasım ayında gerçekleşecek törenle sahiplerine verilecek.

2019 yılında Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan Gemide Yer Yok, Ömer F. Oyal'in beklense de hazırlıksız yakalanılan bir iç savaşı bir iç konuşma, gündelik olaylar, küçük ama hayati ayrıntılar üzerinden anlattığı çarpıcı bir roman. Bütün hayatların ve mekânların işgal edildiği, yetişkinlerin hızla zalimleştiği, çocukların hızla büyüdüğü, yarın duygusunun herkesin avucundan kayıp gittiği, umutsuzca bir bilinmeze yelken açılan bir hayatta kalma mücadelesi…

Ömer F. Oyal

Ömer F. Oyal (1959, İstanbul) 1982 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Yöneticiliği bölümünü bitirdi. “Yeni Olgu”, “Söz”, “Gelecek”, “Insight Turkey”, “Radikal Kitap”, “Mesele”, “Varlık” ve “Duvar” gibi çeşitli dergilerde yazıları yayımlandı. “Magda Döndüğünde” romanıyla 2016 yılı Ankara Üniversitesi Roman Ödülü'nü, “Zaman Lekeleri” romanıyla 2019 yılı Notre-Dame de Sion Edebiyat Ödülü'nü aldı.