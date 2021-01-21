Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

750 bin dolara satılacaktı… Kırklareli’de ele geçirildi!

Lüleburgaz'da jandarmanın bir evde yaptığı aramada tarihi değeri olduğu düşünülen ve 750 bin dolara satılmak istenen "Kuşlara yem hazırlayan adam" tablosu ile Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi.

Güncellenme: 13:39, 21/01/2021
Haberler Kültür Sanat
750 bin dolara satılacaktı… Kırklareli’de ele geçirildi!

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgazda yaşayan A.I.’nın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Takibe alınan A.I.’nın, evinde bulundurduğu tablo ve Roma dönemine ait tarihi eserleri 750 bin dolara satmaya çalıştığını tespit eden jandarma, A.I’nın adresine baskın yaptı.

Yapılan aramada tarihi değeri olduğu düşünülen “Kuşlara yem hazırlayan adam” isimli yağlı boya tablo ile 45 sikke, 9 santim uzunluğunda bir zincir, iki ucu halkalı, ortasında boncuk takılı obje, pirinç şamdan, 2 define arama çubuğu, kazı yapılacak bölgeyi gösteren harita ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

(FOTO: İHA)

Eserler, incelenmek üzere müze müdürlüğüne gönderildi. Gözaltına alınan A.I.’nın sorgusu sürüyor. (İHA)

define Kırklareli Roma
Yayınlanma Tarihi:13:38,