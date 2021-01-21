750 bin dolara satılacaktı… Kırklareli’de ele geçirildi!

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgazda yaşayan A.I.’nın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Takibe alınan A.I.’nın, evinde bulundurduğu tablo ve Roma dönemine ait tarihi eserleri 750 bin dolara satmaya çalıştığını tespit eden jandarma, A.I’nın adresine baskın yaptı.

Yapılan aramada tarihi değeri olduğu düşünülen “Kuşlara yem hazırlayan adam” isimli yağlı boya tablo ile 45 sikke, 9 santim uzunluğunda bir zincir, iki ucu halkalı, ortasında boncuk takılı obje, pirinç şamdan, 2 define arama çubuğu, kazı yapılacak bölgeyi gösteren harita ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Eserler, incelenmek üzere müze müdürlüğüne gönderildi. Gözaltına alınan A.I.’nın sorgusu sürüyor. (İHA)