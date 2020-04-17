77. Venedik Film Festivali ertelendi

Dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca insanı etkileyen corona virüsü nedeniyle pek çok etkinlik ertelendi. Sinema dünyasını da derinden etkileyen virüs salgını dünyanın dört bir yanında sinema salonlarının kapatılmasına neden olurken, heyecanla beklenen 73. Cannes Film Festivali ve 39. İstanbul Film Festivali gibi birçok festivalin de tarihi değişti.



Bu festivallerden 77. Venedik Film Festivali ise ertelemeden etkinliği dijital olarak yayınlama kararı almıştı. Ne var ki yapılan açıklama ile festivalin 2-12 Eylül tarihleri arasında yapılmasına karar verildi.