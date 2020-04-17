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77. Venedik Film Festivali ertelendi
77. Venedik Film Festivali ertelendi
Corona virüsü nedeniyle 73. Cannes Film Festivali ve 39. İstanbul Film Festivali gibi birçok festival erteleme kararı aldı. 77. Venedik Film Festivali ise dijital olarak yapacağı festivali iptal edip, etkinliğin eylül ayında yapılmasına karar verdi...
Kültür Sanat 17 Nisan 2020 - 12:33

Dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca insanı etkileyen corona virüsü nedeniyle pek çok etkinlik ertelendi. Sinema dünyasını da derinden etkileyen virüs salgını dünyanın dört bir yanında sinema salonlarının kapatılmasına neden olurken, heyecanla beklenen 73. Cannes Film Festivali ve 39. İstanbul Film Festivali gibi birçok festivalin de tarihi değişti.

Bu festivallerden 77. Venedik Film Festivali ise ertelemeden etkinliği dijital olarak yayınlama kararı almıştı. Ne var ki yapılan açıklama ile festivalin 2-12 Eylül tarihleri arasında yapılmasına karar verildi.

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