77. Venedik Film Festivali’nin jüri üyeleri açıklandı

Venedik Film Festivali yönetimi, yarışma bölümlerinde yer alan filmleri değerlendirecek jüri üyelerini açıkladı. Usta oyuncu Cate Blanchett‘ın başkanlık edeceği Ana Yarışma jürisinde; Phoenix ve Transit gibi filmlere imza atan Christian Petzold, Rumen Yeni Dalga Sineması'nın önemli isimlerinden Cristi Puiu, The Souvenir ile geçtiğimiz yılın en beğenilen filmlerinden birine imza atan Joanna Hogg, Goodnight Mommy ve The Lodge gibi beğeni kazanan korku filmlerinin yönetmeni Veronika Franz, Fransalı oyuncu Ludivine Sagnier ve İtalyalı yazar Nicola Lagioia yer alacak.

Horizons bölümünün jüri başkanı yönetmen Claire Denis olacak. Jüride Denis'ye Oskar Alegria, Francesca Comencini, Katriel Schory ve Christine Vachon eşlik edecek.

77. Venedik Film Festivali 2-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.