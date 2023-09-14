7’nci Kadıköy Plak Günleri için geri sayım
Hafta sonu yapılacak 7'nci Kadıköy Plak Günleri bu sene Barış Manço anısına düzenlenecek.
Kadıköy Belediyesi, 7. Kadıköy Plak Günleri’ni bu yıl Barış Manço anısına düzenleyecek.
16-17 Eylül tarihlerinde belediyenin Hasanpaşa’daki bahçesinde gerçekleşecek etkinlikte, plak severler eski ve yeni plaklara erişim imkanı bulacak.
Etkinlikte konser, söyleşi, imza günü ve DJ performansları da yer alacak.
Müzisyenlerin yanı sıra Çocuk Sanat Merkezi öğretmenleri ve öğrencilerinin de yer alacağı plak günlerinde, 10 illüstratör tarafından hazırlanan ‘Nasıl Anlatsam BilemiyorumW adlı Barış Manço sergisi de müzikseverlerin ziyaretine açık olacak.
Etkinlikte ayrıca ‘Barış Manço’nun 2023’ünden, 2023’e Zaman Yolculuğu’ adlı bir söyleşi gerçekleşecek.
Etkinlik, her iki gün de saat 12.00-22.00 saatleri arasında açık olacak.