8. Bodrum Türk Filmleri Haftası sona erdi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi, Kos (İstanköy) Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası, Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) ve Cinemarine Sinemaları'nın katkıları ile Bodrum Sinema ve Kültür Derneği ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından düzenlenen 8.Bodrum Türk Filmleri Haftası, 13-22 Eylül tarihleri arasında Bodrum ve Yunanistan'ın Kos Adası'nda gerçekleşti.

ONUR ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

Sunuculuğunu Hakan Bilgin'in üstlendiği Trafo Bodrum'da gerçekleşen geceye Magazin Gazetecileri Derneği (MGD), Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY), SİSAY Emek Ödülü alan oyunculardan Altan Erkekli, Sumru Yavrucuk ve Bahar Öztan, yönetmen Müfit Can Saçıntı, yönetmen Çağan Irmak, yönetmen Serdar Akar, yönetmen Murat Şeker, “Çiçero”, “Bizi Hatırla” ve “Çakallarla Dans” filminin oyuncuları, yapımcı Şükrü Avşar ile Mustafa Uslu ve Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Necip Sarıcı ile KOS Belediye Bşk. Yrd. Elias Sfakis ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

SİSAY Başarı Ödülü Zerrin Tekindor ile Timuçin Esen'e, SİSAY Basın Ödülü Magazin Gazetecileri Derneği Başkanı Okan Sarıkaya'ya, SİSAY Medya Ödülü CNNTürk Afiş programı adına Nefise Karatay'a, SİSAY Genç Başarı Ödülü Enes Batur'a, SİSAY Emek Ödülleri Erkan Can, Sumru Yavrucuk, Altan Erkekli ile Bahar Öztan'a takdim edildi. SİSAY Onur Ödülü Ayşen Gruda'ya verilirken, SİSAY Yaşam Boyu Onur Ödülü ise Fatma Girik'e verildi.