'8. Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda ödüller verildi. SİSAY Emek Ödülü’nü yönetmen Çağan Irmak’ın elinden alan Altan Erkekli, senaristliğini ve yönetmenliğini Irmak’ın yaptığı ve kendisinin de başrolünü üstlendiği “Bizi Hatırla” filminin isimini unutunca salonda kahkaha dolu anlar yaşandı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi, Kos (İstanköy) Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası, Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) ve Cinemarine Sinemaları'nın katkıları ile Bodrum Sinema ve Kültür Derneği ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından düzenlenen 8.Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda ödüller Bodrum Trafo'da gerçekleşen tören ile sahiplerine takdim edildi. SİSAY Başarı Ödülü Zerrin Tekindor ile Timuçin Esen'e, SİSAY Basın Ödülü Magazin Gazetecileri Derneği Başkanı Okan Sarıkaya'ya, SİSAY Genç Başarı Ödülü Enes Batur'a, SİSAY Emek Ödülleri Erkan Can, Sumru Yavrucuk, Altan Erkekli ile Bahar Öztan'a takdim edildi. SİSAY Onur Ödülü Ayşen Gruda'ya verilirken, SİSAY Yaşam Boyu Onur Ödülü ise Fatma Girik'e verildi. Rahatsızlıkları nedeniyle Fatma Girik ile Ayşen Gruda geceye katılamadı.

USTA OYUNCU FİLMİN İSMİNİ UNUTTU

SİSAY Emek Ödülü'nü yönetmen Çağan Irmak'ın elinden alan Altan Erkekli, senaristliğini ve yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı ve kendisinin de başrolünü üstlendiği “Bizi Hatırla” filminin isimini unutunca salonda kahkaha dolu anlar yaşandı. Daha sonra Çağan Irmak ile paylaştıkları anılardan bahseden Erkekli, aldığı ödülden duyduğu mutluluğu da dile getirdi.



MÜSLÜM BABA’NIN İLK SAZI HEDİYE EDİLDİ

Ödül gecesinin sürprizi ise “Müslüm” filminde Müslüm Gürses'in gençliğini canlandıran Şahin Kendirci'ye hediye edilen Müslüm Gürses'in ilk sahip olduğu saz oldu. Muhterem Nur'un Şahin Kendirci'ye hediyesi olan sazı filmin yapımcısı Mustafa Uslu'dan alan genç oyuncu; “Saza gözü gibi bakacağım ve bu hediye ile çok mutlu oldum” dedi.

Film gösterimleri ise 16-22 Eylül tarihleri arasında Bodrum ve Kos (İstanköy) Adası'nda gerçekleşiyor.