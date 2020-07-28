8. Boğaziçi Film Festivali’nin tarihi açıklandı

8. Boğaziçi Film Festivali kapsamında açılan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ve Bosphorus Film Lab başvuruları için son tarih 4 Eylül 2020…

8. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak filmlerden bir tanesi 100 bin TL'lik En İyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülü'nün sahibi olacak. Yarışmada ayrıca En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Sinematografi ve En İyi Kurgu dallarında da akçeli ödüller dağıtılıyor. Kategori ödüllerinin yanı sıra ulusal yarışmada Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) tarafından ilk veya ikinci filminin tüm süreçlerini başarıyla yürüten yapımcıları ve bağımsız sinemayı desteklemek amacıyla 10 bin TL'lik FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü veriliyor.

KISA FİLM YÖNETMENLERİNE ÖDÜL

Festivalin ilk yılından itibaren kısa filme olan desteği sürerek, Ulusal Kısa Kurmaca Film ve Ulusal Kısa Belgesel Film olmak üzere yarışmalı iki farklı kategoride devam edecek. Kurmaca, animasyon ve deneysel türündeki filmlerin yarışacağı Ulusal Kısa Film Yarışması'nda en iyi film 10 bin TL'lik ödüle uzanırken, Ulusal Kısa Belgesel Film Yarışması'nda da en iyi filme 10 bin TL para ödülü verilecek. Festivalin yarışmalı kısa bölümlerinde yer alan tüm filmler aynı zamanda 25 bin TL'lik Ahmet Uluçay Büyük Ödülü için de aday olacak.

Bu seneki festival hakkında açıklamalarda bulunan Boğaziçi Film Festivali Artistik Direktörü Emrah Kılıç; “Boğaziçi Film Festivali’ni tabii ki festival ruhuna uygun şekilde fiziksel olarak gerçekleştirmeyi arzu ediyor, Ekim sonu itibariyle gerekli hijyen kurallarını sağlayıp, alınan tedbirleri uygulayarak sinema salonlarında film gösterebileceğimizi düşünüyoruz. Festivalde sanat ve sinema konuşmak, salonlarda film izlemek ve kendimizi daha iyi hissedebileceğimiz bir festival yapmak özellikle bu dönemde hepimiz için çok önemli” dedi.