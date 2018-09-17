8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği'nin katkılarıyla düzenlenecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali jürisinde yer alacak isimler belirlenmeye başlandı. 9-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek festivalin Uluslararası Uzun Metraj Yarışma bölümünün Jüri Başkanlığını, dünyaca ünlü senarist, yönetmen Nuri Bilge Ceylan üstlenecek.

Ceylan ayrıca festival kapsamında gerçekleştirilecek MasterClass'a konuk olarak deneyimlerini sinemacılarla paylaşacak. MasterClass’a bu yıl yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda önemli isim katılacak. Film yapım desteğinin yanı sıra, çeşitli eğitim ve sektör buluşmaları da gerçekleştirilecek.

Uluslararası bölümün jüri üyeleri ve bu bölümde yarışacak filmler, festivalin basın toplantısında kamuoyu ile paylaşılacak.