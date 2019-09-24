8. Sarıyer Edebiyat Günleri başlıyor

8. Sarıyer Edebiyat Günleri, yarın başlıyor. 29 Eylül'e kadar sürecek olan festivalin onur konuğu Hıfzı Topuz olacak. Selda Bağcan'ın vereceği konser ile sona erecek olan festivalde Edebiyat günleri kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bir panelde buluşacak.

İstanbul’un en önemli edebiyat etkinliklerinden Sarıyer Edebiyat Günleri, 8’inci kez edebiyatseverlere kapılarını açacak. 25-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalin onur konuğu Hıfzı Topuz olacak. 2019 Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü ise Ahmet Ümit’e verilecek. Şiir Hatları ve Şiir Teknesi Boğaz’a en güzel dizeleri taşıyacak. Selda Bağcan ve Grup Gündoğarken de etkinlik kapsamında konser verecek.



Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, festival ile ilgili kaleme aldığı yazıda küçük İskender’i unutmadı: “Geride bıraktığımız yıllarda etkinliğimize katılarak birbirinden güzel dizelerini bizim için okuyan, kitaplarını imzalayan, temmuz ayında kaybettiğimiz küçük İskender’i rahmetle anıyorum.”



Edebiyat günleri kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bir panelde buluşacak. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in moderatörlüğü üstleneceği panelin başlığı “Yerel Yönetimler ve Edebiyat” olarak belirlendi.

SÖZCÜ Yazarı Sinan Meydan da 29 Eylül Pazar günü saat 14.00’te kitaplarını imzalayacak.

Sarıyer Edebiyat Günleri Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı'nda gerçekleştirilecek.