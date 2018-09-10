8. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde geri sayım

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İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin işbirliği ile düzenlenen 8. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali bu yıl 9-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalin akademik bölümünde “Madde ve Alkol Bağımlılığı” tartışılacak

JÜRİ BAŞKANI DERVİŞ ZAİM

İstanbul'da gerçekleşecek 8. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında düzenlenen 8. Uluslararası Altın Terazi Uzun Mertaj Film Yarışması'nın bu yılki jüri başkanı ise ünlü yönetmen Derviş Zaim oldu. Zaim, yarışmanın jüri başkanlığıyla ilgili, “Sinemanın adalet alanındaki soru, durum ve problematiklere farklı bakış açısı, derin perspektif ve taze yorum getirme ihtimali başlı başına heyecan verici bir husus. Bu amaca yönelmiş çeşitli filmlerin bir araya getirildiği bir festivalde jüri üyesi kimliği ile onurlandırılmaktan dolayı mutluyum” dedi.

Uzun metraj yarışma jürisinde Bulgaristan'dan yapımcı Pavlina Jeleva, İsviçre'den yapımcı Ivan Madeo Rusya'dan yapımcı, senarist ve yönetmen Evgenia Tirdatova, ve tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Bennu Yıldırımlar yer alıyor.

Jüri başkanlığını İrlandalı oyuncu Barry Ward'un yapacağı Altın Terazi Kısa Film jürisinde Melis Birkan, Laura Kavanagh, Bulut Reyhanoğlu ve Çiğdem Mater bulunuyor. Kısa Film yarışmasına bölümüne bu yıl 3 bin film başvurusu oldu.

SİNEMA MADDE VE ALKOL İLİŞKİSİ ELE ALINACAK

Avrupa ve Anadolu yakalarında Beyoğlu Atlas ve Kadıköy sinemalarında gösterimlerin gerçekleşeceği festival filmleri 2017-2018 yıllarına ait yapımlarından seçildi. Festival sırasında, gösterilecek filmlerin hepsi İstanbul ya da Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek. Festivalin “İz Bırakanlar” bölümünde ise dünya ve Türk sinemasının unutulmayan filmlerine yer verilecek. Ayrıca sinemalarda oluşturulan film sonrası panellerle direkt seyirciye adalet, toplum, sinema konularında söz hakkı tanınacak. Atlas Sineması'nda film gösterimi sonrası “Sinema madde ve alkol kullanımını özendirir mi?” ve “Sinema Adalet İlişkisi” başlıklı iki panel düzenlenecek.



Festival boyunca “Benim Sinemam” başlığı ile iki yönetmenle buluşma, sinema ile ilgilenenler için eğitici olacak “kısa film” ve “yönetmen-senarist ilişkisi”başlıkları altında sektörden tanınmış kişilerin katılımı ile yapılan CAPSTalks'lar bu yıl da devam edecek.

AKADEMİK PROGRAM SÜRÜYOR

Film festivali ile birlikte akademik programlar da sürdürülecek. Festivalin bu yılki akademik program konusu “Madde ve Alkol Bağımlılığı” olarak belirlendi. Film Festivaline katılanlar filmleri izlemek ve film dünyası ile söyleşilere, panellere katılmanın yanı sıra “Madde ve Alkol Bağımlılığı” konusunda dünyanın her yerinden gelen hukuk, psikiyatri, sosyoloji ve politika alanlarında önemli isimlerin verdiği bilgilere ulaşarak ve tartışmalara katılacak. Akademik program İstanbul Üniversitesi ana bina salonlarında ücretsiz katılıma açık olacak.