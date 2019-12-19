’80’ler ve 90’larda makine müziği yapılmazdı’

1980’li yıllarda “Gözler Kalbin Aynasıdır” şarkısı ile bilinen ve o yıllarda 10 albüm çıkarmış olan Atilla Yelken, müzikal hayatına çeşitli mekanlarda sahne alarak ve kurucusu olduğu Atilla Yelken Nostaljik Pop Korosu ile devam ediyor. Bugün, saat 20.00'de Ataşehir Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde sahne almaya hazırlanan Yelken, müzik kariyerini anlattı.

Müzik kariyeriniz tam olarak nasıl ve ne zaman başladı?

Müzik her zaman hayatımın içerisindeydi aslında, hep ilgiliydim. Ama bir yarışma dönüm noktam oldu. 1974 yılında düzenlenen, Toplu İğne Beste Yarışması ile tamamen kendimi bu sektörün içerisinde buldum. Radyo, TV, plak çalışmalarım oldu. 10 albüm çıkardım. Müzik yolculuğum yurtiçi, yurtdışı konserler, sahne çalışmalarım ile devam etti. Halen müzik yapıyor ve sahne alıyorum. Kurduğum Nostaljik Pop Korosu ile 70'li 80'li ve 90'lı yılların kulaklarından silinmeyen pop şarkılarını yeniden canlandırma, bu şarkıları besteleyen ,yazan ve yorumlayan sanatçıları, anma ve yaşatma misyonunu üstlenip, Nostaljik pop şarkılarını yeni nesle tanıtıp sevdiriyoruz.

80’li ve 90'lı yılların pop müzikleri hala revaçta. Bunun nedeni ne sizce?

80’li ve 90’lı yılların pop şarkılarına bakacak olursak, duygusal ve eğlenceli şarkıların enerjisi, sözsel anlamları, içinde barınan duyguları olağanüstüydü. Hiçbir şarkı birbirine benzemezdi. Müzikal açıdan, fabrikasyon ve makine müziği yapılmazdı besteciler ve aranjörler tarafından… Orkestrasyon, dantel gibi işlenirdi.



Şu anki müzik sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Şu anki müzik sektörü, eski yıllarını arıyor, bence home-stüdyolarda yapılıp dijitale konan, binlerce şarkı, sanal alemde dolaşıp duruyor. Maalesef dile düşen ve yıllarca dinlenecek şarkılar yok gibi…

Nostalji Pop Korosu'nda birlikte ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Bu koronun kurulmasındaki amaç neydi?

Türkiye'de bir ilk olan Atilla Yelken Nostaljik Pop Korosu'nu, 6 yıl önce kurma nedenim; anılarımızda iz bırakan şarkıları, bestecilerini, söz yazarlarını, yorumcularını yeni nesil gençlikle buluşturmaktı. Aslına sadık kalarak yaptığımız yenilemeler, orijinallerine göz kırpıyor. 6 yıldır sahnelerde ve özel hayatımda bana yol arkadaşı olan sevgili nişanlım Betül ile hem sahneye çıkıyor hem de Atilla Yelken Nostaljik Pop Korosu’nu çalıştırıyoruz. Bugün Ataşehir Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde bir konserimiz olacak. Konser için uzun zamandır vokal koçumuz Betül Özalp, yardımcı piyanist Abdülkerim Erdem ve perküsyonist Cemal Burkan Yücelir gibi değerli müzisyenlerle çalışıyoruz. Bizimle birlikte eğlenerek şarkı söylemek isteyen herkesi ücretsiz gerçekleştireceğimiz bu konsere davet ediyoruz. Konserlerimizdeki yüksek izleyici talebi, bizi çok mutlu ediyor. Ayrıca koromuza katılmak isteyen 7'den 70'e herkes bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirler. Çalışmalarımızı hem çok ciddiye alıyor hem de çok eğlenerek geçiriyoruz. Bu da bizim hayatlarımıza olumlu şekilde yansıyor ve giderek çoğalıyoruz.



Geçmiş yıllardan unutamadığınız bir anınız var mı? Paylaşabilir misiniz?

Plak listelerinde 1982 yılında, birinci sırada rahmetli ve çok değerli sanatçımız Zeki Müren, ikinci sırada Gözler Kalbin Aynasıdır şarkısı ile ben çıkmıştım. Birkaç hafta sonra liste başında yer aldık. Bu beni çok mutlu etmişti ama rahmetli Zeki Müren'in beni arayıp tebrik etmesi daha çok mutlu etti.

En sevdiğiniz şarkılar hangileri?



Esmeray’dan Unutama Beni, Yaşar Güvenir’den Sensiz Saadet Neymiş, Özdemir Erdoğan’dan Sevdim Seni Bir ve Pervane…