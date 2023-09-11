86 bin yıllık İnkaya Mağarası’nda buluntu sayısı 15 bine ulaştı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan İnkaya Mağarası'nda, Paleolitik dönem insanlarının göçlerine ışık tutacak olan 86 bin yıllık buluntulara ulaşıldı. 4 yılda 15 binden fazla buluntuya ulaşıldığı mağarada, kazı çalışmaları devam ediyor.

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Çan’a bağlı Bahadırlı köyü sınırları içerisindeki İnkaya Mağarası, 2016 yılında Prof. Dr. İsmail Özer başkanlığında yapılan yüzey araştırması sırasında bulundu.

Mağarada 2017-2020 yılları arasında Troya Müze Müdürlüğü başkanlığında, uluslararası bir ekiple dönemsel kazı çalışmaları yapıldı. 2021 yılından itibaren ise kazı Prof. Dr. Özer başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsüne çevrildi.

Bu yıl Türk Tarih Kurumu destekli kazı statüsüne dönüştürülen mağarada, 7 kişilik bir ekiple yürütülen kazı çalışmalarında “atölye” bölümünde 4 yılda 15 binden fazla buluntuya ulaşıldı.

Prof. Dr. İsmail Özer, yaptığı açıklamada, İnkaya Mağarası’nın 26,5 milyon yıl önceki bir volkanizmanın sonucunda oluşan çakmak taşı kayalıkları olduğunu söyledi.

‘BULUNTU SAYISI 20 BİNLERE DOĞRU ÇIKACAK’

Mağaranın batı bölümündeki çalışmalara devam edildiğini belirten Özer, “Geçtiğimiz yıl yaptığımız tarihlendirmede bu katmanın orta seviyelerinde 40 bin yıllık bir tarih bulduk. Geçen yılın son ulaştığımız seviyesinde de 64 bin yıl öncesine inmiştik. Bu sene 30 santim daha derinleştiğimiz için muhtemelen mağaranın doğu yamaçlarındaki 86 bin yıllık seviyeye doğru gidiyoruz.

Bu 4 yıllık zaman süreci içerisinde, çoğunluğu ‘düzeltili alet’ dediğimiz aletlerden olmak üzere, büyük bir kısmı da gene yongalama artığı olmak üzere, 15 binin üzerinde buluntu ele geçti. Derinleştirme çalışmaları devam ediyor. Bu kazı sezonu sonunda buluntu sayısı, 20 binlere doğru çıkacak” diye konuştu.

Buluntuların büyük kısmının insanların günlük aktiviteleri sırasında kullandıkları yontma taş aletler olduğunu belirten Özer, “Sadece yongalama artıkları ya da yonga parçacıkları değil; dişlemeli aletler, kenar kazıyıcılar, ön kazıyıcılar dediğimiz çeşitli aletler de üretiliyor.

Bunlarla da günlük bütün aktivitelerini yapıyor. Buradaki üretimin fazla olması; belki de bu mağarada yaşamış insan sayısının hem çok yoğun olduğunu hem de binlerce yıl burada kesintisiz olarak yaşadıklarını gösteren kanıtlar” dedi. (DHA)