89. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda Mor ve Ötesi’nden senfonik rock konseri

89. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), Türkiye’nin önde gelen rock gruplarından Mor ve Ötesi'ni, İzmir Senfoni Orkestrasıyla birlikte aynı sahnede sevenleriyle buluşturdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İEF'nin yalnızca bir ticaret fuarı olmadığının altını çizerek, “Bu her yıl insanlığın bulunduğu noktaya ayna tutan ve insanlığın bulunduğu noktayı tüm insanlıkla paylaşan bir mecra. O nedenle çok kıymetli. O nedenle 89 yıldır devam eden dünyadaki ender organizasyonlardan biri” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 89. İEF’nin açılış gecesinde İzmir Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne alan Mor ve Ötesi konserini izledi. Soyer, konser öncesi yaptığı konuşmada, Akdeniz’in yeniden barış denizi olmasını istediklerini söyledi.

BİRÇOK BAŞKAN DAVET EDİLMİŞTİ

Konser öncesi Soyer’in, mektup yazarak İEF’ye davet ettiği ancak corona virüs salgını nedeniyle fuara katılamayan Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau Ballano, Lizbon Belediye Başkanı Fernando Medina, Napoli Belediye Başkanı Luigi de Magistris, Zadar Belediye Başkanı Branko Dukic ve Valencia Belediye Başkanı Turizm Danışmanı Emilio Garcia’nın gönderdiği videolar yayımlandı.

“AYNI KITANIN İNSANLARIYIZ”

Bu yıl İEF’nin temasını ‘Akdeniz’ olarak belirlediklerini söyleyen Soyer, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

* Daha göreve başladığım ilk günlerde 6 Akdeniz kentinin belediye başkanına mektup yazmıştım. O mektupta, ‘Biz aslında dünyanın ortasında yer alan ve belki de adına mavi kıta diyebileceğimiz bir coğrafyanın insanlarıyız. Bizi birbirimizle buluşturan çok sebep var. Çok ortak paydamız var. Aynı iklim, aynı lezzetler, aynı yaşam tarzları.

* Sınırlara rağmen aslında biz aynı kıtanın, aynı iklimin, aynı coğrafyanın insanlarıyız’ ifadelerine yer vermiş ve onları fuara davet etmiştik. Bugün aslında burada onlarla beraber olacaktık. Ne yazık ki corona virüsü salgını bunu engelledi. Ama onlar yine de videolarını hazırlayıp gönderdiler.

* Akdeniz’in yeniden bir barış denizi olması için, Akdeniz’in etrafındaki insanların yine barış ve mutluluk içinde yaşaması için ve yeniden omuz omuza geleceği inşa etmek için İEF’den sanal olarak da olsa tüm Akdeniz’e selam ve saygılarımı gönderiyoruz.