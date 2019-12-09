9. AB İnsan Hakları Film Günleri sahiplerini buluyor

9. AB İnsan Hakları Film Günleri, geçtiğimiz perşembe günü Antalya Kültür Sanat’ta yapılan törenle başlamıştı. Ankara, Antalya ve İstanbul’da gösterimler yapıldı. Ödüller, bugün Ankara’da yapılacak törenle sahiplerini bulacak.

Festivalde 79 amatör ve profesyonel yönetmen yer aldı. Ayrıca “Kısa film nasıl çekilir?” başlığıyla atölye çalışmaları düzenledi. Bu atölye çalışmalarında çeşitli kentlerden 560 öğrenci, hepsi İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Hedefleri bağlamında olmak üzere insan hakları konusundaki beklentilerini ve eşitsizliklere dair seslerini duyurmak istediklerini ifade etti.

Festivalin jürisinde yönetmen Ezel Akay, yapımcı Elif Dağdeviren, oyuncu Tülin Özen, Doç Dr. Erkan Saka ve Dr. Nagihan Çakar Bikiç yer alıyor. Jüri 10 film arasından kazananları belirleyecek.