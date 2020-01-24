‘9 Kere Leyla’ için geri sayım başladı

Yönetmen Ezel Akay tarafından çekilen, oyuncu kadrosunda usta oyuncular Demet Akbağ ve Haluk Bilginer’in yanı sıra Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy’un yer aldığı ‘9 Kere Leyla’ 27 Mart'ta vizyona girecek.

Ezel Akay'ın yönetmenliğini yaptığı komedi filmi ‘9 Kere Leyla' 27 Mart'ta tüm yurtta vizyona giriyor. Başrollerinde Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy'un olduğu filmin yapımcısı Contact Film Works dağıtımcısı ise CGV Mars.

Bu yılın en çok beklenen filmlerinden olan ‘9 Kere Leyla', zengin iş adamı Adem'in (Haluk Bilginer) sonlandırmak istediği evliliğinde eşi Leyla (Demet Akbağ) ile sevgili Nergis (Elçin Sangu) arasında kalışının eğlenceli hikayesini anlatıyor. Beklenmedik komik sürprizlerle dolu filmde Adem, istemeden de olsa sadece iyi bir şeye sebep oluyor: “Kadınların yeni bir dünya kurmasına.” Ezel Akay tarafından İstanbul'da çekilen film tüm yurtta 27 Mart tarihinde seyircisi ile buluşacak.