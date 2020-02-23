‘Neredesin Firuze’, ‘Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?’, ‘7 Kocalı Hürmüz’ gibi kült filmlere imza atan Ezel Akay’ın yönetmenliğini yaptığı yeni filmi ‘9 Kere Leyla’nın tanıtım afişi yayınlandı.

Contact Film Works ve BKM'nin yapımcılığını üstlendiği, Ezel Akay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, CGV Mars dağıtımıyla Mart ayında sinemaseverlerle buluşacak olan ‘9 Kere Leyla' filmi için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ilk tanıtımı paylaşılan ve Haluk Bilginer'in seslendirdiği Seksensekiz isimli şarkı ile de dikkatleri üstüne çeken filmin tanıtım afişi yayınlandı.

ZENGİN KADRO

Zengin iş insanı Adem'in (Haluk Bilginer) genç sevgilisi Nergis (Elçin Sangu) uğruna eşi Leyla (Demet Akbağ) ile olan evliliğini bitirmeye çalışmasının hikâyesinin masalsı, fantastik, gerçeküstü bir görsel komedi diliyle anlatıldığı filmde Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış, Alican Yücesoy, Emre Kıvılcım, Hakan Eke, İhsan Ceylan rol alıyor.

İŞTE, AFİŞ…



