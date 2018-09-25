9. Leyla Gencer Şan Yarışması’nda final heyecanı

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Opera dünyasına kazandırdığı genç yeteneklerle uluslararası müzik çevrelerinde çok konuşulan Leyla Gencer Şan Yarışması'nın dokuzuncusu bu yıl, İKSV, Borusan Sanat ve La Scala Tiyatrosu Akademisi tarafından düzenleniyor. Seyirciye kapalı çeyrek finalin ardından yarın yarı final konseri ve 28 Eylül Cuma final galasıyla İstanbullu müzikseverlerin karşısına çıkacak 9. Leyla Gencer Şan Yarışması'nın final serisi heyecanı başladı. Yarışmanın final serisinde Uzakdoğu’dan Amerika’ya 15 ülkeden, aralarında Türkiye'den de 14 sanatçının bulunduğu toplam 44 şancı yarışıyor.

BİFO EŞLİĞİNDE GALA

Üç etaplık final serisinde, yarın 11.00-17.00 saatleri arasında Süreyya Operası’nda yapılacak yarı finalde, finalde yarışacak sekiz şancı belirlenecek. 28 Eylül Cuma akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda şef Pietro Mianiti yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde gerçekleştirilecek final galasında ise jüri, üç büyük ödülün sahibini belirlerken, dinleyiciler de oylarıyla Leyla Gencer Halk Ödülü'nün sahibini seçecek.