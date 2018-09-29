9. Leyla Gencer Şan Yarışması’nın kazananları belli oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Borusan Sanat ve La Scala Tiyatrosu Akademisi tarafından düzenlenen 9. Leyla Gencer Şan Yarışması’nın final galası ve ödül töreni gerçekleştirildi.

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Sunuculuğunu Halit Ergenç'in yaptığı Leyla Gencer Şan Yarışması Final Galası, dün akşam Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Açılış İtalyan şef Pietro Mianiti yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 150. anma yılında Gioachino Rossini'nin William Tell Uvertürü ile yaptı. Ardından, final serisinde yarışan 15 ülkeden 42 şancı arasından finale kalan So Young Park (Soprano, Güney Kore), Sara Rossini (Soprano, İtalya), Chiara Tirotta (Mezzo-Soprano, İtalya), Selin Uzun (Soprano, Türkiye), Piotr Buszewski (Tenor, Polonya), Anna-Doris Capitelli (Mezzosoprano, Almanya), Ezgi Karakaya (Mezzosoprano, Türkiye), Faik Mansuroğlu (Bariton, Türkiye) ve Doğukan Özkan (Bas Bariton, Türkiye), Mianiti yönetimindeki orkestra eşliğinde aryalarını seslendirdi. Leyla Gencer anısına seslendirilen Guiseppe Verdi'nin Atilla Uvertürü'nün ardından ödül töreni başladı.

BİRİNCİ EZGİ KARAKAYA

Leyla Gencer Şan Yarışması'nda dereceye giren finalistleri, jüri başkanlığını üstlenen ünlü bariton Renato Bruson açıkladı. Dokuzuncu Leyla Gencer Şan Yarışması'nda Ezgi Karakaya (Mezzosoprano, Türkiye) birinci, Anna Doris Capitelli (Mezzosoprano, Almanya) ikinci, Piotr Buszewski (Tenor, Polonya) üçüncü oldu. Yarışmanın birincisi 12 bin 500 Euro, ikincisi 7 bin 500 Euro ve üçüncüsü 3 bin 500 Euro değerindeki ödüllerin sahibi oldu.

KAZANILAN HAKLAR

İngiliz Kraliyet Operası Jette Parker Genç Sanatçılar Programı Özel Ödülü'ne değer görülen Faik Mansuroğlu (Bariton, Türkiye), Kraliyet Operası'nda dört aylık özel bir eğitimin yanı sıra seçmelere katılmaya hak kazandı. Bu yıl ilk kez verilen Deutsche Oper Berlin Özel Ödülü'nü kazanan Doğukan Özkan (Bas bariton, Türkiye), kurumun bir temsilinde rol alma, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Özel Ödülü'nü kazanan Ezgi Karakaya (Mezzosoprano, Türkiye) ise Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde bir konser verme şansını elde etti. La Scala Tiyatrosu Akademisi’nin verdiği özel ödülü kazanan Piotr Buszewski (Tenor, Polonya), La Scala Tiyatrosu Akademisi tarafından üç aylık bir eğitim bursuna layık görülürken, dinleyicilerin oylarıyla belirlenen Leyla Gencer Halk Ödülü’nün sahibi Ezgi Karakaya (Mezzosoprano, Türkiye) oldu.