9. Phaselis Sanat Festivali başlıyor

Kemer Belediyesi ve Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) tarafından düzenlenen 9. Phaselis Sanat Festivali, 10-15 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Kemer Belediye Başkanı ve KETAV Başkanı Mustafa Gül, 2 bin yıllık tarihi geçmişi olan Phaselis Antik Kenti’nde tarihi dokuyla müziği buluşturacaklarını kaydetti.

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Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi'nde bulunan 2 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Phaselis Antik Kenti'nde düzenlenen 9 Phaselis Sanat Festivali 10, 11, 14 ve 15 Eylül tarihlerinde sanatseverlerle buluşuyor. Festivaldeki tüm konserler halka açık ve ücretsiz olacak.

AÇILIŞ KONSERİ TANİ TRİO'DAN

Phaselis Antik Kenti içinde yer alan amfi tiyatroda gerçekleştirilecek konserlerin ilkini 10 Eylül Pazartesi Günü saat 21.00'de Tanini Trio grubu verecek. Kanun, ney ve piyano üçlemesiyle tanınan Grup, konserinde Doğu ve Batı müzik kültürleri arası köprüler kurarak dünya insanları arasında dostluk ve barışı pekiştirmeyi amaçlıyor.

4 GÜNDE 4 KONSER YER ALACAK

Festivalin ikinci günü olan 11 Eylül Salı Günü saat 21.00'de 70 kişiden oluşan Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası konser verecek. 14 Eylül Cuma günü saat 21.00'de ise Tango Neva topluluğu sahne alacak. Hem klasik Tango hem Tango Nuevo'yu yorumlayan Tango Neva sanatseverlere müzik ve dans ziyafeti sunacak. Festivalin son gününde yani 15 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Sibel Köse ve Akra Jazz Band adlı grup konser verecek. Grup dünyaca ünlü caz şarkıcılarının parçalarını ve Brezilya, Fransa gibi farklı coğrafyaların müziklerinden örnekleri kendi yorumlarıyla seslendirecekler.

“İLÇEMİZİ SANATLA TANITIYORUZ”

Aynı zamanda Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı da olan Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, “3 yıl aradan sonra Phaselis Sanat Festivali'ni yeniden düzenleyecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2 bin yıllık tarihi geçmişi olan Phaselis Antik Kenti'nde tarihi dokuyla müziği buluşturuyoruz. Festival boyunca müzik severlerin büyük keyif alacağına ve unutulmaz saatler yaşacağını inanıyorum. Festivalimizde Doğu ile Batı kültürünün sentezlendiği konserler verilecek. Müzik evrensel bir dildir. Onun için çeşitli milletten konuklarımız Phaselis'te bir araya gelecektir. Festival, ilçemizin tanıtımına ve turizme büyük katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

