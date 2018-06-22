9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali başladı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen '9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali', şef Antonio Pirolli yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Koro şefliğini Paolo Villa’nın üstlendiği İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu’nun eşlik ettiği ünlü soprano Nino Machaidze’nin muhteşem performansı ile başladı.

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Sanatseverlere opera ve klasik müzik eserlerinden muhteşem örneklerle bir müzik ziyafeti sunulan gecede Leyla Gencer'in öğrencisi, La Scala Yıldızı, soprano Nino Machaidze ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu seyirciden büyük alkış aldı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan, açılış konserinde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni olan Murat Karahan'ın da İtalya Palermo'da aynı anda sahnede olacağını ve çifte heyecan yaşadıklarını açıkladı.

Festivalin devamında tarihin izlerine Mozart'ın müziklerinin eşlik edeceği ‘Saraydan Kız Kaçırma’ operası tüm görkemiyle 28- 29 Haziran 2018 tarihlerinde İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde izleyicilerin karşısında olacak. 21 Haziran – 07 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 9.Uluslararası İstanbul Opera Festivali‘nin biletleri Biletiva, Zorlu PSM ve Süreyya Operası gişelerinden satışa sunuldu.