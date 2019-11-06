9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali basına tanıtıldı

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali bu yıl yine “Adalet” teması ile 9. kez sinemaseverlerle buluşuyor. Festival; adaletin sadece bir suç ve karşılığında ceza kavramlarından oluşmadığını, tüm toplumu ilgilendiren ve üzerinde önemle durulması gereken bir konu olduğunu gündemde tutmak, tartışmak, ülkeler arasındaki farklılıkları, sorunları gündeme getirmek, ortak çözümler aramak üzere herkese sesleniyor.

Jüri açıklandı

Festival Direktörü Bengi Semerci; Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin 9. yılında “Uzun Metraj Film Yarışması” jürisini açıkladı. Adalet temalı filmlerin yarışmacı olarak katılacağı festivalde jüri başkanı Zuhal Olcay olarak belirlendi. Jüride ayrıca Izeda Gradevic, Sahraa Karimi, Onur Saylak ve Ioana Uricaru gibi ulusal ve uluslararası isimlerin olacağını belirtti.

Filmlerin gösterim yerleri: Beyoğlu Sineması ve Nişantaşı City’s

Sinemanın toplum için bir ayna olduğu düşüncesi ve adaletin bu aynadan yansımasının önemine olan inancı her yıl katılan yenilikler, yeni filmler, yeni bölümler ve en önemlisi adalet ve sinema gönüllüleri ile artıyor. Festival 22 – 28 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek. 21 Kasım 2019 Perşembe günü Cemal Reşit Rey’de açılışı yapılacak olan festivalin filmleri; Beyoğlu Sineması ve Nişantaşı City’s sinemalarında gösterime girecek.

Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nda sekiz film yarışacak

Bu yıl film gösterimleri her yıl olduğu gibi Türk ve Dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları adalet olan filmlerden oluşuyor. Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nda sekiz film yarışacak. Bu filmlerden altı tanesi festival kapsamında Türkiye, ikisi ise İstanbul prömiyerlerini gerçekleştirecek. Filmlerin yönetmen ve oyuncuları sinema salonlarında seyirci ile buluşacaklar.

“Adalet Terazisi” ve “Beyaz Perdede Adalet”

Panorama bölümü bu yıl iki başlık altında sunulacak. Adalet Terazi'si bölümünde 11 tane dünya sinemasının seçkin örneklerinden film yer alıyor. Bu filmlerin on tanesi Türkiye Prömiyerlerini gerçekleştirecek. Beyaz Perdede Adalet bölümünde ise son yıllarda çekilmiş değerli Türk filmlerinden bir seçki izleyeceğiz. Ayrıca bu yıl sinema onur ödülümüzün taktim edildiği Yeşim Ustaoğlu sinemasından bir seçki de seyirci ile buluşacak. Adalet temalı kısa filmlerin oluşturduğu seçkiler ve kısa film yönetmenleri ile söyleşiler programın önemli bir parçasını oluşturuyor.

Festivalde iki yenilik

Bunlardan ilki “Altın Terazi Kısa Film Senaryo yarışması”. Bu yeniliğimizin jürisinde ise Tarık Tufan, Simona Nobile ve Maxine Williamson yer alıyor. Adalet temalı 68 senaryo içinden ön jürinin seçtiği 10 tanesi finalde yarışacak ve birinci olan senaryo festivalin sağlayacağı destekle önümüzdeki yıl film olarak gösterilecek.

Sinema sektöründe bir ilk: “Endüstri Günleri”

İkinci yenilik ise Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında gerçekleşecek olan film endüstrisinin buluşmasını sağlayan, endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı, iletişim toplantılarının yapıldığı VisionIST, “Endüstri Günleri” olacak. 23-25 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleşecek bu bölümde hızla gelişen endüstride farklı kuşaklardan gelen ulusal ve uluslararası meslek profesyonellerinin birbirini tanıması, iletişimde bulunması ve bu şekilde üretimlerine yansıtacak katkıyı sağlaması hedeflendi.

Festival açılışı Cemal Reşit Rey’de

Festival 21 Kasım 2019 Perşembe günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak açılış ile başlayacak. Açılışta “Soy Bağı” adlı film gösterilecek. Festival filmleri Beyoğlu Sineması ve Nişantaşı City’s sinemalarında 22-28 Kasım 2019 tarihleri arasında izleyici ile buluşacak.

Akademik programda önemli konular ve konuklar

Dokuzuncusu düzenlenen “Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali”nde bu yıl, “Adalet” teması ile dünyanın dört bir yanından “Adalet” temalı filmleri bir araya getiriliyor. Bu filmleri oluşturanları izleyici ile buluşturarak; sosyo-kültürel hayatın zenginleştirilmesine, sinema sanatının farklı kültürlerle tanışmasına aracılık ediliyor. Konuyla ilgili festival başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer toplantıda katılımcılara şu önemli açıklamaları yaptı: “Film festivalinde film programının yanı sıra çeşitli ülkelerden akademisyenlerin katılımıyla geniş bir akademik program gerçekleşecek. 9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin akademik programı, 22 – 28 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi merkez bina doktora salonunda düzenlenecektir.

Sanal Dünyada Adalet

Festivalin dokuzuncu yılında, akademik programın ana teması “Sanal Dünyada Adalet” olarak belirlenmiş. Bu seneki akademik programımızda bilişim sistemleri, internet iletişim hukuku, sosyal ağlar, yapay zekâ, bilişim suçları, dijital dönüşüm, sanal alanda insan hakları gibi konularda sunumlar olacak. Akademik programda, ulusal ve uluslararası alanda çalışmaları bulunan ABD, Almanya, Brezilya, Hollanda, Macaristan, Romanya, Hırvatistan, Sırbistan ve Türkiye'den uzmanlar tebliğleri ile katılacak. Akademik programın ana teması olmasındaki maksat, dünyadaki dijitalleşme sürecinde ortaya çıkan sanal dünya ile bilişim araçlarının günlük hayatımızdaki rollerini, karşılaşılabilecek olası sorunları ve bu sorunların çözümlerini masaya yatırmak.

Biletler öğrencilere tüm seanslarda 5 TL

Festival döneminde öğrenci biletleri tüm seanslarda 5 TL, tam biletler ise 10 TL. Festivalin ödül töreni 27 Kasım Çarşamba günü saat 19.30’da CRR’de gerçekleşecek. Filmler 28 Kasım 2019'a kadar sinemalarda gösterilmeye devam edecek. Kazanan film her iki sinemada 28 Kasım günü yeniden seyirci ile buluşacak. Festival biletleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Biletix üzerinden seyirciye ulaşacak.