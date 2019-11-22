9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali başladı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da “Adalet” temasıyla düzenlenen festivalin açılış programı, sinema ve sanat dünyasından önemli isimlerin katılımıyla Cemal Reşit Salonu’nda gerçekleştirildi. Açılışta Zuhal Olcay, Yeşim Ustaoğlu, Zeynep Atakan, Izeta Gradevic, Ioana Uricaru, Maxine Williamson, Antonio Saura, Ruth Gabriel, Sahraa Karimi, Teodor Kuhn ve bir çok sinema dünyası ismi hazır bulundu. Açılış törenini Yekta Kopan sundu.

Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer her türlü hesaplaşmanın hukuk devletine uygun yapılması gerektiğini belirterek, “Yeni çağa girerken sanal dünyada da adalet sağlanmalı. Gençler ve çocukları çok önemsiyoruz. Bir kız çocuğu iklim değişikliğine olan tepkisini dile getirip dünyanın dikkatini çekiyor. Bizde ise kız çocuğunun, tecavüzcüsüyle evlendirilip evlendirilmemesi konuşuluyor. Bunun tartışmasını yapmak utanç verici” dedi.



ONUR ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

Programda, jüri üyelerine plaket takdiminin yanı sıra “Sinema Onur Ödülü” Zuhal Olcay tarafından Yeşim Ustaoğlu’na, “Akademik Onur Ödülü” Prof. Dr. Adem Sözüer tarafından Stephen Thaman’a, “Sinemaya Katkı Ödülü” ise Zeynep Atakan tarafından Prof. Sami Şekeroğlu’na verildi.

Festival Direktörü Bengi Semerci festival kapsamında gösterilecek filmlere ilişkin bilgi vererek, “Bütün zorluklara rağmen bazen ayağımız taşa takılsa da bazen yaptıklarımız bir işe yaramıyor gibi gelse de adalete olan inancımızla o güçle ve herkese adaletin gerçekten gerekli olduğuna inandığımız için biz bu film festivaline gücümüz yettiğince devam edeceğiz.” diye konuştu.