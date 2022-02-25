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9 yaşındaki Mikail’in eserleri İstanbul’da: Sırada New York var

Almanya'da yaşayan Türk asıllı 9 yaşındaki ressam Mikail Akar'ın yaptığı tablolar İstanbul'da sergilendi. Minik ressam Akar, bir sonraki sergisini New York'ta açacağını söyledi.

Yayınlanma: 10:42 - 25 Şubat 2022 Güncellenme:
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9 yaşındaki Mikail’in eserleri İstanbul’da: Sırada New York var

Almanya’da yaptığı yağlı boya çalışmaları ile bilinen ve ‘Küçük Picasso’ olarak anılan Mikail Akar’ın İstanbul’daki bir otelde sergisi sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

Beşiktaş’ta gerçekleştirilen sergiye Mikail Akar’ın yakınları ve arkadaşları katıldı.

“İSTANBUL’DA BAMBAŞKA BİR SERGİ OLDU”

Almanya’da yaşayan Mikail Akar, İstanbul’da açtığı serginin kendisi için önemli olduğunu anlatarak, “Çok mutluyum. Bir sonraki sergimiz 13 Nisan’da New York’ta olacak. İstanbul’da bambaşka bir sergi oldu. Bu kadar kişinin katılacağını bilmiyordum” dedi. (İHA)

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