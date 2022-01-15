900 yıllık kalede kafatası olmayan iskelet bulundu

Trabzon'daki Akçakale Kalesi'nde sürdürülen arkeolojik kazı çalışmalarında kafatası olmayan iskelet ile seramik ve cam parçaları, gülle ve ok uçları bulundu.

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Trabzon’un Akçaabat ilçesinde 900 yılın üzerinde tarihi geçmişe sahip olan Akçakale Kalesi’ndeki kazı çalışmalarının ikinci bölümü başladı.

1100-1200 yılları arasında Bizanslılar tarafından yoğun olarak kullanılan kalede 2017 yılında başlatılan kazı çalışmalarında kalenin 1468 yılında Osmanlı yönetimine geçtiği ve 1900’lü yılların başlarına kadar kullanıldığı tespit edildi.

Yürütülen kazı çalışmalarında Bizans dönemine ait 8 mezar ve bu mezarlara ait iskeletler, Bizans ve Osmanlı dönemine ait sikkeler ve seramik parçaları ile 19. yüzyıla ait bir top bulunurken, kalenin son günlerindeki çalışmalarında bir de kilise bulunmuştu.

Akçakale Kalesi'nde tekrar başlayan kazı çalışmalarında 23 adet sikke bulundu. Sikkelerden 20 tanesinin Bizans, iki tanesinin Osmanlı ve bir tanesinin de geç antik döneme ait olduğu tespit edilirken, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim üyesi İlker Mete Mimiroğlu koordinatörlüğünde yürütülen kazı çalışmalarında pipo ve paçaları, Osmanlı ve Bizans dönemine ait sırlı seramik parçaları, cam parçaları, gülle, ok uçları ve madeni objeler bulunurken, kafatası olmayan Bizans dönemine ait olduğu değerlendiren bir iskelet ortaya çıktı.

Buluntular, incelenmek üzere koruma altına alındı.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Hocalarımızla planlamalarımızı gerçekleştirip buranın ülke ekonomisine ve turizmine kazandırılmasına belediye olarak vesile olacağız. Kazı çalışmaları yaz başında bitecek. Restorasyon projesini de bu yıl sonuna kadar neticelendiririz. Sonrasında proje ile ihalesini gerçekleştirerek burası turizme kazandırılacak. Bu kale içerisinde Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait objeler var. Bizans dönemine ait kilisenin temelleri mevcut. Bunlar kazıyla ortaya çıktı. Ayrıca 9 tane iskeletleriyle mezar çıktı. Bunların Bizans dönemine ait olduğu söyleniyor. Çıkan objeleri de ileride sergileyeceğimiz bir çalışma yapıyoruz” dedi. (İHA)



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