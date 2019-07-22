90’ların karanlıkta kalan dosyaları bu kitapta
Kitap, Lice’den yola çıkıp, dünya çapında bir isim haline gelen Behçet Cantürk’ün, Türkiye’nin son 50 yılının toplumsal tarihiyle örtüşen serüvenini anlatıyor. SÖZCÜ yazarı Soner Yalçın, toplumsal ilişkilerin, siyasal ve ahlaki değerlerin yakın tarihimizdeki dönüşümünü Cantürk ekseninde kaleme aldı.
Kitapta, ‘Kürt Robin Hood’u olarak tanımlanan Behçet Cantürk’ün uyuşturucu kaçakçısı, başarılı iş insanı, sosyal-demokrat, Ermeni kökenli, Kürt milliyetçisi, “aile” reisi, Türkiyeli kimliği ele alınıyor.
Behçet Cantürk’ün Anıları ülkemizin, ekonomik ve sosyal yapısını anlamaya yönelik çabalara büyük katkı sunuyor.