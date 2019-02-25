91. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Oscar’ı alan en iyi film Green Book, en iyi erkek oyuncu Rami Malek oldu

91. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Oscar’ı alan en iyi film Green Book, en iyi erkek oyuncu Rami Malek oldu

91. Oscar Ödülleri, göçmenlere karşı olan ABD Başkanı Donald Trump ve Trump gibi düşünen çoğu ırkçıya da bir cevap niteliğindeydi. Oscar'a damga vuran ve En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Rami Malek Mısır kökenli... Malek'in canlandırdığı Freddie Mercury de Farisi kökenliydi. Yabancı Dilde En İyi Film olan Roma'nın yönetmeni Alfonso Cuarón Meksikalı... En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alan Mahershala Ali, Müslüman... En İyi Kostüm ödülünü alan Black Panther ise Marvel'ın ilk siyahi ikonuydu... Tüm bu ödüller sanatın, politikanın körüklediği göçmenlik karşıtlığına ve ırkçılığa panzehir olduğunu da kanıtladı...

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Oscar’ı kimin kazanacağı merak konusuydu ve yapılan törenle Oscar ödülleri sahibini buldu. Sinema dünyasının kalbinin attığı Los Angeles’taki tören, Türkiye saatiyle gece 03:00’te kırmızı halı geçişiyle başladı. Bu yıl sunucusuz gerçekleşen Oscar Ödülleri, 225 ülkede milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Tören, dünyaca ünlü Queens grubunun performansıyla başladı.

4 dalda Oscar kazanan “Bohemian Rhapsody” en çok ödül alan film oldu.

2019 Oscar Ödülleri’ne dair detaylar şöyle:

– Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron’un yönettiği Netflix yapımı Roma ve Yorgos Lantimos’un yönettiği The Favourite adlı filmler 10 dalda ödüle aday gösterildi. Böylece bu akşam düzenlenen törende en çok aday gösterilen filmler oldu.

– Bir Yıldız Doğuyor ve Vice filmleri 8, Black Panther 7 dalda Oscar’a aday.

– Black Panther En İyi Film dalında aday gösterilen ilk süper kahraman filmi.

– Roma ise En İyi Film dalında Oscar’a aday gösterilen ilk Netflix yapımı film oldu.

– 91. Akademi Ödülleri için bu sene kadın yönetmenler arasından aday gösterilen olmadı.

Ödül töreninde şu ana kadar bir sürpriz yaşanmadı. Yılın iddialı filmleri Bohemian Rhapsody ve Roma, ödül yarışını önde götürdü. 4 dalda Oscar kazanan “Bohemian Rhapsody” en çok ödül alan film oldu. “Bohemian Rhapsody”, “En iyi Erkek Oyuncu”, “En İyi Ses Kurgusu”, “En İyi Kurgu” ve “En İyi Ses Miksajı” dallarında Oscar’ı kucakladı.

Meksika ve ABD ortak yapımı olan ve 10 dalda Oscar’a aday gösterilen “Roma” filmi ise “Yabancı Dilde En İyi Film” ve “En İyi Sinematografi” ödüllerinin sahibi oldu.

Gecenin öne çıkan bir diğer filmi “Black Partner” de “En İyi Yapım Tasarımı” ve “En İyi Kostüm Tasarımı” dallarında ödüle layık görüldü. 91. Akademi Ödülleri’nde “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülünün sahibi “Green Book” filmindeki rolü ile Mahershala Ali olurken, “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü de “If Beale Street Could Talk” adlı yapımdaki rolüyle Regine King aldı.

İşte Oscar ödüllerini kazanan oyuncular ve yapımlar:

EN İYİ FİLM: GREEN BOOK

Yönetmenliğini Peter Farrelly’in yaptığı Green Book (Yeşil Rehber) ünlü bir piyanist ve konser turu kapsamında onun şoförü olarak çalışan Tony'nin hikayesini anlatıyor.

EN İYİ ERKEK OYUNCU: RAMI MALEK

En iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi Bohemian Rhapsody filmiyle Rami Malek oldu.





EN İYİ KADIN OYUNCU: OLIVIA COLMAN

Olivia Colman, Sarayın Gözdesi filmiyle 2019 yılının En İyi Kadın Oyuncu Oscar ödülünü kazanan isim oldu.





EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU: REGINA KING

En iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisinde If Beale Street Could Talk (Beale Sokağı Konuşabilseydi) filmiyle ödülün kazananı Regina King oldu. King böylece ilk adaylığında ilk Oscar’ını kazanmış oldu

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU: MAHERSHALA ALİ

En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü, Mahershala Ali’ye verildi. Ali, 2017 yılında Moonlight filmiyle de aynı ödülü alarak Oscar kazanan ilk Müslüman oyuncu olmuştu.

EN İYİ BELGESEL: FREE SOLO

En iyi belgesel kategorisinde kazanan Free Solo oldu. Amerikan yapımı Free Solo’da kaya tırmanıcısı Alex Honnold’ın Haziran 2017’deki performansı anlatılıyor.

EN İYİ KOSTÜM: BLACK PANTHER

En iyi kostüm tasarımı ödülünü Black Panther filmi aldı.

EN İYİ PRODÜKSİYON: BLACK PANTHER

En iyi kostüm tasarımı ödülünü alan Black Panther filmi, en iyi prodüksiyon tasarımı ödülünün de sahibi oldu.

ROMA’YA İLK ÖDÜL EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ DALINDA

En iyi görüntü yönetimi Oscar’ı Roma filmiyle yönetmen Alfonso Cuarón’un oldu.

EN İYİ SES KURGUSU VE EN İYİ SES EFEKTİ ÖDÜLLERİ BOHEMIAN RHAPSODY’YE GİTTİ

En iyi ses kurgusu ve en iyi ses efekti ödülleri Bohemian Rhapsody’nin oldu. Ödülü Paul Massey, Tim Cavagin ve John Casali teslim aldı.

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM: ROMA

Yabancı dilde en iyi film Oscar’ı Roma filminin oldu. Ödülün sunuşunu yapan İspanyol oyuncu Javier Bardem, “Duvarsız bir dünya” dedi.

EN İYİ ÖZGÜN ŞARKI: SHALLOW – LADY GAGA

Gecede, “A Star Is Born” filminde rol alan Lady Gaga ve Bradley Cooper’ın filmin “Shallow” adlı şarkısını sahnede birlikte seslendirmesi ise izleyicilerden büyük beğeni topladı. Şarkıcı Lady Gaga da Shallow ile “En İyi Özgün Şarkı” ödülünü kazanarak, ilk Oscar ödülünü almış oldu.

En iyi kısa animasyon: Bao

En iyi görsel efekt: First Man

En iyi orijinal müzik: Black Panther

En iyi saç ve makyaj: Vice

En iyi uzun metraj belgesel: Free Solo,” Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi

En iyi kısa belgesel: Period. End of Sentence



En iyi uzun metraj belgesel: “Spider-Man: Into the Spider-Verse”

Animasyonda ödül alan ilk siyahi yönetmen “En İyi Animasyon” ödülüne layık görülen “Spider-Man: Into the Spider-Verse” filminin yönetmeni Peter Ramsey, bu dalda ödül alan ilk siyahi yönetmen oldu.