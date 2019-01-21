91. Oscar Ödülleri’ni bu isimler açıklayacak

Bu yıl 91. kez verilecek olan Oscar Ödülleri'ni açıklayacak isimler belli oldu.

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Oscar) sosyal medya üzerinden takipçileri için yaptığı bir paylaşımla adayları kimlerin açıklayacağını duyurdu. Yarın Oscar adaylarını açıklayacak sunucular Kumail Nanjiani ile Trace Ellie Ross olacak.

Nanjiani ve Ross, bu görevden dolayı gurur duyduklarını belirtti. 24 Şubat’ta gerçekleştirilecek Oscar Ödül Töreni’ni sunacak isim ise henüz açıklanmadı.

Sunuculuk için önce Kevin Hart'ın adı açıklanmıştı. Ancak Hart’ın homofobik yorumlarının ortaya çıkması sonucu söz konusu karardan vazgeçilmişti.