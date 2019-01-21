Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
91. Oscar Ödülleri’ni bu isimler açıklayacak
91. Oscar Ödülleri’ni bu isimler açıklayacak
Bu yıl 91. kez verilecek olan Oscar Ödülleri'ni açıklayacak isimler belli oldu.
Kültür Sanat 21 Ocak 2019 - 15:22

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Oscar) sosyal medya üzerinden takipçileri için yaptığı bir paylaşımla adayları kimlerin açıklayacağını duyurdu. Yarın Oscar adaylarını açıklayacak sunucular Kumail Nanjiani ile Trace Ellie Ross olacak.

Nanjiani ve Ross, bu görevden dolayı gurur duyduklarını belirtti. 24 Şubat’ta gerçekleştirilecek Oscar Ödül Töreni’ni sunacak isim ise henüz açıklanmadı.

Sunuculuk için önce Kevin Hart'ın adı açıklanmıştı. Ancak Hart’ın homofobik yorumlarının ortaya çıkması sonucu söz konusu karardan vazgeçilmişti.

İLGİLİ HABER91. Oscar Ödülleri'nde 9 dalda aday adayları açıklandı
Etiketler