94. Oscar Ödül Töreni’ne gideceklere iyi haber

Bu yıl 27 Mart'ta düzenlenecek 94. Oscar Ödülleri için heyecanlı bekleyiş sürerken törene katılacak isimler için iyi bir haber geldi. Akademi, artık davetlilerin törenden önce karantinaya alınmayacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin açıkladığı bu karara göre, törene Los Angeles dışından katılacak kişilerin, önceki yıllarda olduğu gibi karantinaya girme şartı bulunmuyor. Deadline’a açıklama yapan Akademi, bu kararı sağlıkçıların danışmanlığıyla aldıklarını belirterek 5 günlük karantina süresini kaldırdı.

PCR TESTİ ZORUNLU

Artık katılımcıların karantinaya girmesi gerekmiyor, ancak yine de herkesin PCR testlerini yaptırması ve sonucunun negatif olması zorunlu olacak.

Variety ise adayların ve davetlilerin aşı durumlarını göstermeleri gerektiğini, ancak aynı şeyin sanatçılardan ve sunuculardan istenmeyeceğini yazdı.

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenecek olan Oscar töreni için, Akademi, ünlüleri görmeye gelen ve tören heyecanını dışarıdan yaşamak isteyen gezginler için de numune alma kabinlerinin bulunduğu düzenekler kuracak, ancak teste girip girmemek kişilerin sorumluluğunda olacak.

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