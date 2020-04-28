Aamir Khan’dan sıra dışı yardım kampanyası

Bollywood yıldızı Aamir Khan, corona virüsünden etkilenenlere ilginç bir yardımda bulundu. Daha önce kişi başı 1 kilogram un yardımı yapacağını açıklamıştı. Fakat sadece un yardımını garip bulan çoğu insan yardımı almaya gelmedi. Ancak Aamir Khan'ın kıvrak zekası yine iş başındaydı...

Oynadığı filmler milyonlarca kişi tarafından izlenen ve yardım sever kimliği ile ön plana çıkan Aamir Khan, görülmemiş bir yardım kampanyası başlattı.

Hindistanlı aktör ve yönetmen, kişi başı bir kilogram un yardımı yapacağını söyledi. Aamir Khan’dan gelen yardımın sadeece 1 kilgoram un olduğunu duyan pek çok insan ise bu durumla ilgilenmedi. Fakat Khan, 1 kilogram un paketlerinin içine 15 bin rupi saklamıştı.

Yardımı kabul eden herkes un paketlerini açınca 15 bin rupi’yi gördü. Sosyal medyada ise bu durum, “Yani gerçekten ihtiyaç duyanlar para aldı” şeklinde yorumlandı.

15 bin rupi, yaklaşık 1.375 Türk Lirası ediyor.