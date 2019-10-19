Aaron Paul: “Jesse Pinkman rolü için kimse beni istemedi”

Gelmiş geçmiş en iyi diziler arasında gösterilen Breaking Bad’in Jesse Pinkman’ı Aaron Paul, Independent’a çok özel bir röportaj verdi. Breaking Bad macerasından, Netflix’in son yapımı El Camino: A Breaking Bad Movie’ye kadar olan süreci anlattı.

“PAUL YOKSA BEN DE YOKUM”

Aaron Paul’un kariyerinde dönüm noktası olan Breaking Bad’in oyuncu seçmelerinde Jesse Pinkman karakteri için kimsenin onu istemediğini, yapımcı Vince Gilligan olmasaydı buralara gelemeyeceğini itiraf etti. Ünlü oyuncu röportajında durumu “Testlerden sonra bile kimse beni Jesse olarak istemedi. Daha sonra Vince ‘Hayır, bu adam Jesse olmalı’ dedi” şeklinde açıkladı. Vince Gilligan’ın ısrarının da başta işe yaramadığını, daha sonra yapımcının son kozunu oynayarak “Paul yoksa ben de bu dizide yokum” diyerek resti çektiğini söyledi.

Başarılı aktör Jesse rolünü oynadığı için kendini oldukça şanslı görüyor. Gilligan dışında kimsenin ona böyle bir rol vermeyeceğini kabul eden Paul, oyunculuk kariyerinin en kötü döneminden geçerken rolü kaptığını şu sözlerle anlattı: “Hayatımın en inişli çıkışlı ve kariyerimin en dipte olduğu dönemdeydim. Sürekli birilerinden borç alıyor, faturalarımı bile ödeyemiyordum. Tam ‘Ne yapacağım’ diye düşünürken Vince beni diziye dahil etti.”