Aaron Paul: Kurt Cobain’i oynamak istiyorum

Dizi dünyasında önemli bir yere sahip olan Breaking Bad’de Jesse Pinkman rolünü başarılı bir şekilde canlandıran Aaron Paul, kariyerindeki hedefinin Nirvana grubunun solisti Kurt Cobain’i canlandırmak olduğunu açıkladı.

Şimdilerde Westworld dizisinde yer alan Paul, fırsat verilirse canlandırmak istediği ünlü müzisyenlerin olup olmadığı sorusuna, tereddüt etmeden “Kurt Cobain” yanıtını verdi.

Sevilen aktör, “Los Angeles’a ilk taşındığımda Kurt Cobain’e neler olduğunu biraz düşündüm ve Nirvana’yı sevdiğimi anladım. Smells Like Teen Spirit kendi paramla aldığım ilk alnümlerden biriydi ve bu nedenle Cobain’i oynamanın ilginç olabileceğini düşündüm” dedi.

BİYOGRAFİ FİLMİ YOK

Kurt Cobain hakkında bugüne kadar biyografi filmi hiç çekilmedi. Cobain’in eski eşi Courtney Love, Heavier Than Heaven adında bir biyografi filmi çekmeye çalışmış olsa da proje yarım kalmıştı.