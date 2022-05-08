ABBA’yı canlandıran sanal gerçeklik teknolojisi başka grupları da getirebilir

Üyesi olan iki kardeşin kavga etmesiyle 2009'da dağılan ünlü müzik grubu Oasis'in yeniden bir araya gelme olasılığı konuşuluyor. Ama sanal gerçeklik yoluyla!

Sozcu.com.tr

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İngiliz müzisyen kardeşler Liam ve Noel Gallagher’ın 1991 yılında kurduğu rock müzik grubu Oasis’i sanal gerçeklik sayesinde sahnede yeniden görmek mümkün olabilir.

İkili, 2009’da Fransa’daki bir konserden önce yaşadıkları kavga sebebiyle hem grubu dağıtmış hem de o günden bu yana neredeyse hiç konuşmamıştı.

Daily Star’ın haberine göre, ünlü ABBA grubunun yıldızları 77 yaşındaki Bjorn Ulvaeus ve 75 yaşındaki Benny Andersson ise, sahnede yer almak yerine kendi avatarlarını kullanarak sanal bir turneye imza atıyor.

BAŞKA İSİMLER DE YOLDA

Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için başka grupların onlarla iletişime geçip geçmediği sorulduğunda, Ulvaeus, “Kesinlikle birçok sanatçı bizi inceleyecek. İsimleri söylemeyeceğim, ama bazılarını düşünebilirim” dedi.



Sanal konserlerin dağılmış gruplarla çalışıp çalışamayacağı üzerine sorulduğunda, hem Ulvaeus hem de Andersson, “Oasis” yanıtını verdi. Ancak konu hakkında daha fazla yorum yapmayı reddettiler.

Bu ay sonunda, İsveçli grubun 1977’de olduğu gibi ABBAtars adı verilen görsel avatarlarının yer aldığı İngiltere’deki Queen Elizabeth Olympic Park’ta ABBA Voyage konserleri başlıyor.

ABBA Voyage, 27 Mayıs’tan 5 Aralık’a kadar sürecek ve yaklaşık 15 milyon sterline mal olacak.

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