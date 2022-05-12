Abbey Road Studios, müzik fotoğrafçılığında ilk ödüllerini verdi

Londra'daki ünlü kayıt stüdyosu Abbey Road Studios, geçtiğimiz günlerde müzik fotoğrafçılığı ödüllerine ev sahipliği yaptı.

Sozcu.com.tr

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Canlı enstantanelerden samimi portrelere kadar, müzik fotoğrafçılığı sanatını onurlandırıyor. Tamamı geçen yıl çekilen fotoğraflar arasında şarkıcılar Billie Eilish ve Arlo Parks, David Mrakpor ve canlı etkinliklerde eğlenenlerin fotoğrafları yer alıyor.

Abbey Road Studios Genel Müdürü Isabel Garvey Reuters’e verdiği demeçte şunları söyledi: “Müzik Fotoğraf Ödülleri, ekibimizden birinin fikri olarak başladı çünkü Abbey Road’daki arşivlerimizden bile fotoğrafın bir stüdyoda veya müziğin arkasında neler olup bittiğini anlatmakta ne kadar önemli olduğunu görüyoruz.”

Garvey, sözlerine şu şekilde devam etti: “Ve araştırmaya devam ederken, bunun gerçekten kutlanmayan bir kategori olduğunu fark ettik. Böylece müzisyenlerle, yaratıcılarla, tüm sektörle olan bağlantılarımızla, aslında oldukça benzersiz bir konumda olduğumuza karar verdik.”

Ödüller, portre fotoğrafçılığı, editoryal fotoğrafçılık ve iş başındaki sanatçı dahil olmak üzere çeşitli kategorilere sahip.

Biggie Smalls, Missy Elliott ve Lauryn Hill’in fotoğraflarını çeken New York merkezli fotoğrafçı Eric Johnson, müzik fotoğrafçılığı sanatına katkısıyla ödüle layık görülen isim oldu.

Garvey, “Orada çok sayıda yetenekli müzik fotoğrafçısı olduğunu biliyoruz, ancak yoğun başvurulara tam olarak hazır değildik” diyerek ödüllere olan yoğun ilgiyi de belirtti.

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