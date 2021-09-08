ABD mahkemesinden Türkiye’ye kötü haber: İade edilmeyecek

Türkiye'nin iade süreci için yasal yollara başvurduğu Yıldız Avcısı isimli tarihi eser hakkında ABD'den karar geldi.

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ABD mahkemesi, Türkiye’den kaçırılan Yıldız Avcısı (Guennol Stargazer) isimli 6000 yıllık tarihi eserin Türkiye’ye iade edilemeyeceği kararını verdi.

Mahkeme mermerden yapılan heykelin Türkiye’ye iade edilemeyeceğini açıklarken Manhattan Bölge Mahkemesi Hakimi Alison Nathan, Türkiye’yi “haklarını takip etmemekle” suçladı. Nathan, Türkiye’nin heykelin iadesi için 2017 yılının Nisan ayına kadar dava açabileceğini fakat bunu yapmadığını söylerken, Ankara’nın iade süreci için yeterli adımları atmadığını dile getirerek yetkililerin heykelin yerini daha önceden bilmesi gerektiğini vurguladı.



“MÜZEDE SERGİLENDİ AMA…”

Nathan ayrıca bu eserin New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nde 1968-1993 yılları arasında sergilendiğini de vurgulayarak, “Met çok büyük bir sanat kurumudur ve bu eserin Guennol Koleksiyonu’nun bir parçası olduğunu gizlemediler. Türkiye, Met ile iletişime geçip heykel ile ilgili daha fazla bilgi alabilirdi fakat bunu yapmadılar” dedi.

Nathan ayrıca Türkiye’den 1906 yılında kaçırılan 22.9 santimetrelik heykelin iadesi için Ankara’nın yeterli kanıt sunmadığını da söyledi.

Christie’s müzayede evi, göğe bakan kadın figürünün milattan önce 3000 ile 2200’lere uzandığını ve bu eserin Anadolu’ya ait bugüne kadar en iyi korunmuş mermer kadın figürlerinden biri olduğunu açıkladı. ABD’li iş insanı Michael Steinhardt, 1993 yılında eser için 1.5 milyon dolar öderken, heykel 2017 yılında Christie’s müzayede evinde satışa çıkmış ve 14.5 milyon dolara satılmıştı.

Fakat alıcı daha sonra bu eseri almaktan vazgeçmişti. Eser o günden beri Christie’s müzayede evinde bulunuyor.

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