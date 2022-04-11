ABD ordusu kullanıyordu, şimdi Raif Kara’nın koleksiyonunda

Ankara'da yaşayan Raif Kara, 165 gramofon ve 6 binin üzerindeki taş plak koleksiyonu ile tarihe ışık tutuyor. Kara'nın koleksiyonunun en değerli parçasını ise 1940'lı yıllarda ABD ordusunun kullandığı tel ses kayıt cihazı oluşturuyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Küçük yaşlarından itibaren eski eşyalara ilgi duyan gramofon ve plak koleksiyoncusu Raif Kara, 20’li yaşlarının başından itibaren biriktirdiği gramofon ve taş plakları kendi müzesinde muhafaza ediyor.

Kara, şu anda 165 gramofon ve 6 binin üzerinde taş plak ile ciddi bir koleksiyona sahip.



İÇLERİNDE MICHAEL JACKSON’IN ALTIN PLAĞI DA VAR

Zeki Müren’den Müzeyyen Senar’a, Neşet Ertaş’tan Safiye Ayla’ya kadar 1965 yılı öncesi sanatçılarının taş plaklarına sahip olan Kara’nın koleksiyonunda bal mumu plakları ve Michael Jackson, Madonna, Elvis Presley, Pink Floyd ve Erick Clapton’ın altın plağı da bulunuyor.

BİR İNSANIN SAÇ TELİNDEN DAHA İNCE…

Koleksiyonun en önemli parçalarından olan tel kaydedici ise görenlerin dikkatini çekiyor. Dört kilometre uzunluğunda olan tel kaydedici, bir insanın saç telinden daha ince ve iki saatlik ses kaydedebilmeye olanak sağlıyor.

Tel kaydediciyi 1940’lı yıllarda ABD ordusunun kullandığını belirtiyor.

“KULLANIŞLI OLMADIĞI İÇİN KAYBOLDU”

Kara, “Tel kaydedici 1927 yılında ABD ordusunun kendi içinde haberleşmek için ürettiği teknoloji. Daha sonradan ticarileşmiş fakat çok popüler olamadan yok olmuş. Bir insan saçı 27 mikronken burada kullanılan tel 25 mikron boyutunda. Yani saç telinden daha ince. Cihazın popüler olamamasının nedeni tel çok ince olduğundan dolayı durdurup oynatmalarda tel kopuyor. O nedenle kullanışlı olmadığı için popüler olamadan kayboluyor. Ama benim müzemde yer buldu, çünkü ses tarihinde bir dönem de olsa yer işgal etmiş” dedi. (İHA)