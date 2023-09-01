ABD’de savcılık, Türkiye’den kaçırılan 20 milyon dolarlık Marcus Aurelius heykeline el koydu

Türkiye'de tarihi eser kaçakçıları tarafından yağmalanan ve yıllardır ABD müzesinde sergilenen Marcus Aurelius'un başsız heykeliyle ilgili New York'taki yetkililerden umut veren bir adım geldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’nin uzun süredir ülkeden kaçırıldığını belirterek geri istediği ünlü Roma İmparatoru Marcus Aurelius’un başsız bronz heykeli, ABD’li yetkilileri harekete geçirdi.

New York Savcılığı, Cleveland Sanat Müzesi’nde 1986’dan beri sergilenen ve müzedeki koleksiyonun önemli bir parçası olan heykele, kaçakçılık soruşturması kapsamında el koydu. Manhattan Savcılığı’ndan bir yetkili, soruşturmanın, Türkiye’de Likya Yolu üzerinde bulunan Bubon’daki tarihi eserleri kaçıran bir kaçakçılık çetesiyle bağlantılı olduğunu aktardı.

Milattan Sonra 180-200 yıllarına ait yaklaşık 2 metre uzunluğundaki bronz heykelin değerinin 20 milyon doları bulduğu belirtiliyor.

Türkiye, 2012’de Cleveland Müzesi’ndeki çok sayıda eserin Bubon ve diğer antik kentlerden kaçırıldığını belirtmiş, müze yetkilileriyse Türkiye’nin yeterli kanıt sunmadığını savunmuştu.

Son olayla ilgili ABD’deki müzeden açıklama gelmezken, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi Zeynep Boz, ABD’de savcılığın son adımının heykelin Türkiye’ye geri döneceği konusunda umut yarattığını söyledi.

Manhattan Savcılığı son yıllarda Türkiye, Yunanistan, İsrail ve İtalya’dan kaçırılan çok sayıda tarihi eserin iadesiyle ilgili çalışmalar yürütüyor.