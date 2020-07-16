ABD’de sinemalar eylülden önce açılmayacak

Box Office Türkiye’nin haberine göre, Tenet, Mulan gibi filmlerin kısa sürede gösterime gireceği, sinemaların da yavaş yavaş kapılarını açacağı tahmin ediliyordu.

THR’ın MKM Partners’ın Box Office analisti Eric Handler’ın raporuna göre sinemanın “gerçek” geri dönüşü bir kez daha ertelenecek.

Rapora göre, Christopher Nolan’ın yeni filmi Tenet gibi filmlerin vizyona girebilmesi için California, New York gibi büyük eyaletler başta olmak üzere ABD genelinde sinema salonlarının açık olmasının, mevcut salgın şartlarında en iyimser senaryoda bile en erken eylül ayında gerçekleşebileceği belirtiliyor. Tenet gibi vizyon için ağustos ayını planlayan filmlerin vizyon tarihi bir kez daha ertelenecek.

HASILATTAKİ DÜŞÜŞ BEKLENENDEN FAZLA

Handler yine aynı raporda ABD 2020 yılı toplam hasılat tahminini de güncelledi. Daha önce salgın sebebiyle hasılattaki bir önceki seneye göre kaybın yüzde 55-60 seviyesinde olacağını belirten analist, son raporuyla birlikte bu düşüş yüzdesini yüzde 70’e çekti. ABD’de 2019 yılında toplam 11 milyar doları aşkın hasılat toplanmıştı.

Şu an için en güncel vizyon tarihlerine göre, Tenet’in 12 Ağustos, Mulan’ın ise 21 Ağustos’ta gösterime girmesi planlanıyor.