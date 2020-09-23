ABD’de yıllar sonra plak satışları CD satışlarını geçti

RIAA’nın verilerine göre dünya genelindeki plak satışları da 2019’un ilk 6 ayına göre yüzde 4 oranında artış gösterdi ve 232 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde CD satışları ise 129.9 milyon dolarda kaldı.

Euronews’in haberine göre; ortaya çıkan rakamlara göre 34 sene sonra bir ilk gerçekleşti ve CD’nin icadı ve raflarda yerini aldığı 1986 yılından bu yana eski teknoloji ürünü olan plaklar CD’leri geride bırakmış oldu.

2019’DA DÜŞÜŞE GEÇTİ



Dünya genelinde kaset, taşınabilir disk (CD) ve plak gibi fiziksel müzik kaydeden ürünlerin satışı 2019’a oranla yüzde 23 düşüş yaşadı ve toplamda 376 milyon dolar ciroya ulaştı. Plakları en fazla satan sanatçılar ise klasik rock türünde müzik yapan grup ve şarkıcılar oldu. Beatles, 2018'de 300 binden fazla plak satarken Pink Floyd, Queen ve Led Zeppelin gibi sanatçılar 100'er binin üzerinde sattı.

MÜZİK SEKTÖRÜ EKONOMİK SIKINTIYA GİRDİ

RIAA’ya göre 2020’de yaşanan corona virüsü salgını sebebiyle birçok müşterinin müzik dükkanlarına gitme oranı azaldı. Aynı zamanda müzik endüstrisindeki birçok konser iptal oldu ve bazı çalışanlar işlerini kaybetti. Bu sebeple müzik piyasasında dönen parada büyük bir azalma kaydedildi.