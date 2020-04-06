Abdest nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre abdest mi, apdest mi, apdes mi?

Abdest nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre abdest mi, apdest mi, apdes mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘abdest’tir. Abdest mi, apdest mi, apdes mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘abdest'tir.

ABDEST NE DEMEK: Müslümanların, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma anlamındadır.

ABDEST NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin abdest mi, apdest mi, apdes mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı abdest şeklinde olmalıdır.

aptes (Yanlış kullanım)

apdest (Yanlış kullanım)

abdest (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Öğle namazı için yeniden abdest almam lazım.”