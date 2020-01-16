Abdi İpekçi’nin hayatı bu kitapta

Tufan Türenç ve Erhan Akyıldız'ın kaleme aldığı "Gazeteci Abdi İpekçi'nin Dramatik Yaşam Öyküsü" kitabı Remzi Kitabevi tarafından yeniden yayınlandı.

Mehmet Ali Ağca’ın saldırısı sonucu öldürülen duayen gazeteci Abdi İpekçi’nin hayatı Tufan Türenç ve Erhan Akyıldız tarafından kaleme alındı. Milliyet’in genel yayın yönetmeni iken 1979’da suikaste kurban giden İpekçi, Tufan Türenç ve Erhan Akyıldız’ın da meslek ustasıydı. Bu iki isim, yanında yetiştikleri genel yayın yönetmenleri İpekçi'ye büyük bir sevgi ve saygıyla bağlıydılar.

Abdi İpekçi onlara meslek ilke ve kurallarına ödünsüz bağlı kalmalarını öğretmiş, dürüst ve titiz gazetecilik yapmalarını öğütlemişti. “Gazeteci Abdi İpekçi’nin Dramatik Yaşam Öyküsü” kitabı da aynı titizlikle hazırlandı ve okurlarla buluşturuldu.