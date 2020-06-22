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ABD’li komedyen Hughley sahnede bayıldı, corona virüsüne yakalandığını öğrendi
ABD'li komedyen Darryl Lynn Hughley, gösteri esnasında sahnede bayıldı. Ünlü komedyen bayılmasının ardından corona virüsüne yakalandığını öğrendi.
Kültür Sanat 22 Haziran 2020 - 11:55

ABD’nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde Cuma akşamı gösteri yaptığı sırada sahnede bayılan 57 yaşındaki komedyen Darryl Lynn Hughley, corona virüsüne yakalandığını öğrendi.

Ünlü komedyen bayıldıktan sonra kaldırıldığı Saint Thomas Hastanesi’nde yapılan testlerin ardından corona virüsü olduğunu duyurdu. Hughley, testinin pozitif çıktığını öğrendikten sonra hızlıca kendisini otel odasında karantinaya aldı.

Hughley, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Hastalığım asempotmatik olarak adlandırıldı. Grip belirtilerine sahip değilim. Nefes darlığım yok ve nefes almakta zorlanmıyorum. Öksürüğüm yok, düşük veya yüksek ateşim de bulunmuyor. Tat veya koku kaybım da yok. Sanırım sadece bilincimi kaybettim. Dualarınız ve iyi dilekleriniz için teşekkürler” dedi.